אחרי המגעים עם ישראל ביתנו: ליברמן חושף מה אמר לאיילת שקד

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שוחח בחודשים האחרונים פעמים רבות עם שרת המשפטים והפנים לשעבר איילת שקד סביב עתידה הפוליטי. כך אמר ליברמן היום (רביעי) בשיחה עם סרוגים.

לדברי ליברמן, במסגרת השיחות ביניהם הוא המליץ לשקד שלא למהר ולשוב בשלב זה לחיים הפוליטיים ולהמשיך לעת עתה בפעילותה במגזר העסקי. עוד התרשם ליברמן כי שקד עצמה טרם הכריעה באיזו מסגרת פוליטית תרצה להשתלב אם וכאשר תחליט לחזור לזירה.

הדברים מעניינים במיוחד על רקע שורת דיווחים מהחודשים האחרונים בנוגע לאפשרות ששקד תצטרף דווקא לישראל ביתנו. כבר בחודש אפריל דווח כי היא מנהלת מגעים עם ליברמן על מקום ברשימה, ובסוף חודש יוני פורסם כי בין השניים התקיימו מגעים לא רשמיים סביב אפשרות של ריצה משותפת.

במקביל קיימה שקד פגישה עם פעילים המזוהים עמה בציונות הדתית, שחלקם קראו לה להצטרף לישראל ביתנו ולהביא עמה לרשימה קבוצה דתית־לאומית. שקד עצמה אמרה אז כי תקבל בתוך שבועות החלטה באשר לעתידה הפוליטי.

אלא שמספר ימים לאחר מכן פורסם כי בישראל ביתנו התקבלה עמדה שלפיה יוצאי ימינה, ובהם שקד ואביר קארה, לא ישולבו ברשימת המפלגה לכנסת הבאה - זאת למרות מערכת היחסים הטובה של שקד עם ליברמן.