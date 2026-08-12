האם סלובניה בדרך חזרה לבמת האירוויזיון? בעקבות חילופי השלטון הדרמטיים במדינה ובחירתו של ראש ממשלה פרו-ישראלי, רשת הטלוויזיה הסלובנית RTV SLO מאשרת כי השתתפותה באירוויזיון 2027 נשקלת ברצינות. כך דווח היום (רביעי) באתר יורומיקס, אתר חובבי האירוויזיון בישראל.

מחלקת התקשורת של רשת הטלוויזיה הסלובנית אישרה באופן בלעדי כי השתתפותה של המדינה בתחרות השירים שתיערך בבולגריה נבחנת מחדש בימים אלו. על פי הודעת הרשת, תוכנית העבודה וההפקה של RTV SLO לשנת 2027 תמלא תפקיד מרכזי בהכרעה הסופית.

ההחלטה תושפע מלוח השידורים

ההחלטה האם להגיש טופס הרשמה רשמי לאיגוד השידור האירופי (EBU) תיקח בחשבון הן את מועד ההרשמה הסופי שנקבע על ידי האיגוד, והן את תוכניות השידור הכלליות של הרשת לשנה הקרובה. כך נמסר מהרשת הסלובנית, שנמנעה מלהתחייב באופן מוחלט בשלב זה.

סלובניה נעדרה מתחרות האירוויזיון בשנים האחרונות, והיעדרותה נקשרה בין היתר למתחים סביב השתתפותה של ישראל בתחרות. כעת, לאחר השינוי הפוליטי במדינה, נראה כי הדלת נפתחת מחדש לקאמבק אפשרי.

רקע פוליטי משמעותי

השינוי בעמדת סלובניה מגיע בעקבות חילופי השלטון במדינה ובחירתו של ראש ממשלה חדש הנחשב לפרו-ישראלי. המהלך עשוי להשפיע על יחסי המדינה עם איגוד השידור האירופי ועל נכונותה לחזור לתחרות שבה ישראל ממשיכה להשתתף באופן קבוע.

בשנים האחרונות, מספר מדינות אירופאיות שקלו להחרים את האירוויזיון או לפרוש ממנו בעקבות השתתפותה של ישראל, אך רובן המכריע המשיכו להשתתף. מנהל האירוויזיון, מרטין גרין, הבהיר לאחרונה כי כמעט 70% מחברות האיגוד תמכו בהשארתה של ישראל בתחרות, וכי ההחלטה בנושא היא סופית.