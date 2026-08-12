יום הולדת לנבלה: עשרה דברים שלא ידעתם על מוחמד דף

מוחמד דף ( מוחמד דף )

מוחמד דף היה במשך עשרות שנים אחד האנשים המבוקשים ביותר על ידי ישראל. הוא כמעט ולא נראה בציבור, תמונות עדכניות שלו היו נדירות, ישראל ניסתה לחסל אותו שוב ושוב - ובמשך שנים הוא הצליח לשרוד. רק ביולי 2024 הגיע המרדף הארוך לסיומו, כשצה"ל חיסל אותו בתקיפה באזור ח'אן יונס. לרגל יום הולדתו, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם על מי שהיה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס.

1. מוחמד דף הוא בכלל לא השם שלו השם המלא שבו נולד היה מוחמד דיאב אבראהים אל-מסרי. הכינוי "דף", שפירושו בערבית "אורח", דבק בו ככל הנראה בגלל אורח החיים המחתרתי שניהל והעובדה שנהג להחליף את מקום מגוריו ומקום מסתורו באופן קבוע. הוא נודע גם בכינוי "אבו ח'אלד". 2. הוא גדל בח'אן יונס - והכיר את יחיא סינוואר עוד בילדות דף נולד ב-12 באוגוסט 1965 במחנה הפליטים ח'אן יונס שברצועת עזה. משפחתו הגיעה במקור מהכפר אל-קובייבה, באזור שבו נמצא כיום כפר גבירול. לפי דיווחים, כבר בילדותו הכיר דף את יחיא סינוואר, שלימים יהפוך גם הוא לאחד מבכירי חמאס. בנעוריו הצטרף דף לתנועת האחים המוסלמים. 3. לפני חמאס - הוא היה פעיל סטודנטים דף למד באוניברסיטה האסלאמית בעזה, המקום שבו צמחו לאורך השנים לא מעט מבכירי חמאס. בתקופת לימודיו היה פעיל ב"גוש האסלאמי", ואף שימש כנציג הרשימה במועצת הסטודנטים של האוניברסיטה. בהמשך הצטרף למנגנון הצבאי של חמאס בתחילת האינתיפאדה הראשונה.

מוחמד עודה עם מפקד חטיבת חאן יונס, ראפע סלאמה, דובר חמאס אבו עוביידה וראש הזרוע הצבאית מוחמד דף ( ללא קרדיט )

4. הוא כבר ישב בכלא הישראלי

במאי 1989 נעצר דף בידי ישראל, זמן קצר לאחר מעצרו של יחיא סינוואר באותה שנה. הוא הוחזק בכלא ישראלי בח'אן יונס במשך כ-16 חודשים, ולאחר מכן שוחרר בנסיבות שלא פורסמו. זמן קצר לאחר מכן המשיך להתקדם בתוך המנגנון הצבאי של חמאס, וב-1991 הצטרף לגדודי עז א-דין אל-קסאם.

5. הוא היה מתלמידיו של "המהנדס"

בתחילת דרכו בזרוע הצבאית היה דף תלמידו של יחיא עיאש, שכונה "המהנדס" ונחשב לאחד מבכירי מתכנני הפיגועים של חמאס. בשנות ה-90 הפך דף בעצמו לדמות מרכזית בתשתית הטרור של הארגון. בין היתר יוחסה לו אחריות להפעלת החוליות שחטפו ורצחו את החיילים נחשון וקסמן, אריה פרנקנטל ושחר סימני, וכן למעורבות בשורת פיגועי התאבדות קטלניים.

6. הוא היה מעורב גם בפיתוח רקטות הקסאם

בתחילת שנות ה-2000 עסק דף בבניית מנגנון פיגועים עצמאי של גדודי עז א-דין אל-קסאם, אך פעילותו לא הסתכמה בכך. הוא השתתף באופן פעיל גם בפרויקט ייצור רקטות הקסאם, יחד עם עדנאן אל-ע'ול, שנחשב ל"מדען הראשי" של חמאס. לאחר חיסולו של סלאח שחאדה ביולי 2002, דף קיבל לידיו את הנהגת הזרוע הצבאית של חמאס - תפקיד שבו החזיק במשך יותר משני עשורים.

7. ישראל ניסתה לחסל אותו שוב ושוב

לאורך השנים הפך דף לאחד היעדים המרכזיים של מערכת הביטחון. כבר ב-1998 הוא חמק מכוח ישראלי שהמתין לו סמוך לציר פילדלפי, וב-2001 נעשה ניסיון נוסף לחסלו יחד עם בכירי חמאס נוספים. שנה לאחר מכן ירה מסוק אפאצ'י שני טילי הלפייר לעבר מכוניתו. דף שרד גם את התקיפה הזאת, אך נפצע וסבל בהמשך מקשיים בדיבור ובתנועת גפיים. למרות זאת, כבר ב-2003 הוא שב לפעילות.

מוחמד דף היום

8. בניסיון החיסול ב-2014 נהרגו אשתו ושניים מילדיו

גם במהלך מבצע צוק איתן ניסתה ישראל לחסל את דף. בתקיפה באוגוסט 2014 הוא שרד, אך אשתו ושניים מילדיו נהרגו. לפי המידע שפורסם על חייו האישיים, דף היה נשוי לשתי נשים לפחות והיה אב למספר ילדים. במשך תקופה ארוכה לאחר התקיפה ב-2014 אף נפוצו שמועות כי נהרג, עד שהתברר כי שרד.

9. הוא היה מהמתכננים המרכזיים של טבח 7 באוקטובר

בבוקר 7 באוקטובר 2023, בזמן שמחבלי חמאס חדרו ליישובי העוטף וביצעו את הטבח, פורסמה הקלטה של דף שבה הכריז על פתיחת מתקפת "מבול אל-אקצא" וקרא להצטרף ללחימה נגד ישראל. דף, שהיה אז מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, נחשב לאחד המתכננים המרכזיים של המתקפה לצד יחיא סינוואר.

10. אחרי שנים של ניסיונות - ישראל הצליחה לחסל אותו

ב-13 ביולי 2024 תקף חיל האוויר באזור אל-מוואסי שליד ח'אן יונס, במבצע שנועד לחסל את דף. במשך שבועות לא היה ברור אם הוא אכן נהרג, אך ב-1 באוגוסט הודיע צה"ל רשמית כי המודיעין שהצטבר אישר את מותו. חמאס נמנע במשך חודשים מלאשר זאת, ורק בינואר 2025 הודה באופן רשמי כי דף חוסל. כך הסתיים מרדף ישראלי שנמשך יותר משני עשורים.