דרמה ב"רוקדים עם כוכבים": אמיר בנאי נפצע רגע לפני השידור

רגע לפני השידור החי של "רוקדים עם כוכבים", דרמה בחזרות: אמיר בנאי, שנחשב לאחד המועמדים הבולטים לזכייה העונה, נפצע במהלך החזרות ונאלץ לצאת מהאולפן לקבלת טיפול רפואי. כך פורסם לראשונה אצל גיא פינס.

הגיטרה פגעה במצחו

התקרית אירעה במהלך החזרה לריקוד שאותו אמור בנאי לבצע. כחלק מהביצוע הוא מנגן בגיטרה, אלא שבמהלך החזרה הגיטרה פגעה במצחו וגרמה לפציעה.

בעקבות הפגיעה, בנאי יצא מהאולפן לקבלת טיפול רפואי. בשלב הזה נראה כי לא מדובר בפציעה חמורה, אך התקרית מגיעה בתזמון בעייתי במיוחד - שעות ספורות בלבד לפני השידור החי הערב, וכעת נותר לראות האם יוכל לעלות לרחבה כמתוכנן.

אחרי הפרישה של עדן גולן

הפציעה מעוררת דאגה גם בשל מה שכבר קרה העונה לעדן גולן, שנחשבה אף היא לאחת המתמודדות החזקות בתחרות, אך נאלצה בסופו של דבר לפרוש בעקבות פציעה.

בנאי, שרוקד העונה לצד רומי נוף, בלט לאורך התחרות והפך לאחד השמות החזקים במרוץ לגמר ולזכייה. כעת, רגע לפני עוד ערב משמעותי בתחרות, הפציעה בחזרות מציבה סימן שאלה סביב השתתפותו בשידור הערב.

ב"רוקדים עם כוכבים" קיימות מגבלות על היעדרות מהתחרות בעקבות פציעה, כך שאם מצבו של מתמודד אינו מאפשר לו לשוב לרחבה בהתאם לכללי הפורמט, המשך דרכו בתוכנית עלול לעמוד בסכנה. עם זאת, נכון לעכשיו נראה כי הפציעה של בנאי קלה, והתקווה היא שיוכל לשוב במהרה לרחבה.