סלטה פסטה ( Gemini אילוסטרציה )

כשגל החום מכה בעוצמה והמטבח הופך לסאונה, הרעיון האחרון שעולה בראש הוא לעמוד ליד הכיריים. בדיוק בשביל זה הומצא סלט הפסטה הקיצי – מנה קרה ומרעננת שמשלבת פחמימה משביעה עם ירקות צבעוניים וגבינה מלוחה, ונותנת תחושה של ארוחה שלמה בלי להכביד.

היופי במתכון הזה הוא שאפשר להכין אותו מראש ולשמור במקרר עד שלושה ימים. כלומר, אפשר להשקיע רבע שעה אחת ולהבטיח לעצמכם ארוחות צהריים מוכנות לכל השבוע. בנוסף, זו מנה שמתאימה גם לפיקניקים, טיולים וארוחות שבת קיציות – בדומה לסלט הפסטה החגיגי עם רימונים ותפוחים שמושלם לחגי תשרי. המרכיבים הפשוטים (ל-4–6 מנות) הסוד של סלט פסטה מוצלח טמון בשילוב נכון של מרקמים וטעמים. הפסטה מספקת את הבסיס המשביע, הירקות מוסיפים רעננות ופריכות, והגבינה מעניקה את המלוחות המאזנת. הנה מה שתצטרכו: לפסטה: חבילת פסטה קצרה אחת (500 גרם) – פיוזילי, פנה או קונכיות עובדים מצוין. חשוב לבחור צורה עם חריצים או חללים שיתפסו את הרוטב. לירקות והתוספות: כוס עגבניות שרי חתוכות לחצאים, שני מלפפונים בקוביות קטנות, פלפל פעמון צהוב או אדום חתוך לקוביות, חצי כוס זיתים שחורים או ירוקים פרוסים, חצי בצל סגול קטן קצוץ דק (רשות), 150 גרם גבינה בולגרית או פטה מפוררת, וחופן עלי בזיליקום טריים. לרוטב הקיצי: רבע כוס שמן זית איכותי, 2-3 כפות מיץ לימון טרי או חומץ יין לבן, כפית אורגנו יבש, שן שום כתושה (רשות), כפית דבש או סילאן לאיזון החומציות, מלח ופלפל שחור לפי הטעם.

( שאטרסטוק )

שלבי ההכנה המהירים

מבשלים את הפסטה בסיר עם מים רותחים ומומלחים לפי הוראות היצרן, עד לדרגת אל דנטה. חשוב לא לבשל יתר על המידה – הפסטה צריכה להישאר מעט קשיחה כי היא תמשיך להתרכך מעט גם אחרי הבישול. מסננים ושוטפים במים קרים כדי לעצור את תהליך הבישול ולקרר את הפסטה לחלוטין.

בינתיים, מכינים את הרוטב: בצנצנת קטנה או בקערית, מערבבים יחד את שמן הזית, מיץ הלימון, האורגנו, השום הכתוש (אם משתמשים), הדבש, המלח והפלפל. טורפים היטב עד לקבלת מרקם אחיד. הדבש או הסילאן חשובים כאן – הם מאזנים את החומציות של הלימון ויוצרים רוטב מעוגל יותר בטעמו.

בקערה גדולה, מניחים את הפסטה המקוררת יחד עם העגבניות, המלפפונים, הפלפל, הזיתים והבצל. יוצקים את הרוטב ומערבבים בעדינות אך ביסודיות, כך שכל רכיב יקבל את חלקו מהרוטב. לבסוף, מפזרים מעל את הגבינה המפוררת ועלי הבזיליקום הטריים – ומגישים.

טיפים לשדרוג והתאמה אישית

אם רוצים להפוך את הסלט לארוחה עוד יותר משביעה, אפשר להוסיף מקור חלבון: קופסת טונה מסוננת, קוביות חזה עוף צלוי, או גרגירי חומוס מבושלים. בדומה לסלט הפסטה עם פסטו ואדממה, תוספת החלבון הופכת את המנה לארוחה שלמה ומאוזנת.

למשפחות עם ילדים בררנים, מומלץ להניח את התוספות – זיתים, גבינה, בצל – בקעריות נפרדות בצד. כך כל אחד יכול להרכיב את הצלחת שלו בדיוק לפי הטעם האישי שלו, ואף אחד לא נשאר רעב.

כשמכינים את הסלט מראש, חשוב לזכור שני דברים: ראשית, הסלט נשמר מצוין במקרר עד שלושה ימים. שנית, את הגבינה והבזיליקום עדיף להוסיף רק ממש לפני ההגשה – כך הם נשארים טריים ולא נספגים ברוטב.

בניגוד לפסטות חמות ושמנתיות, סלט הפסטה הקר הזה קליל במיוחד ולא משאיר תחושת כבדות. זו בדיוק הארוחה שצריך בימי הקיץ החמים – טעימה, מזינה, ומרעננת.