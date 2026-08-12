אחרי צו הביניים - בית הדין של הליכוד אישר את השריון של חיים כץ

יום אחרי הוצאת צו הביניים נגד השריון של חיים כץ ברשימת הליכוד לכנסת, בית הדין של הליכוד הודיע כעת (רביעי) על דחיית העתירות בנושא - ובכך אישרה את השריון של כץ.

בהחלטת בית הדין נקבע כי העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים. לדבריהם, הטענה כי השריון של כץ היווה תמורה להסכמתו להעביר את ההחלטה על השריונים בכושרו כיו"ר ועדת החוקה "מסתמכת על פרסומים עיתונאיים, שמקורם אינו ברור. שמועות וברווזים עיתונאיים אינם יכולים לעמוד ביסוד החלטותינו".

עם זאת, הודגש כי ההחלטה לשריין את כץ "הייתה מפתיעה במידת מה, וגם העיתוי של ההודעה באשמורת השנייה של הלילה היה בגדר חידוש".

כזכור, צו הביניים ניתן אמש בעקבות טענה לניגוד עניינים - זאת מכיוון שכץ משמש כיו"ר ועדת החוקה של התנועה, שאישרה את מנגנון השריונים שממנו הוא עצמו אמור ליהנות.

השריון של חיים כץ נתפס כאירוניה פוליטית במיוחד. לפני כשבוע, כץ נחשב למפסיד הגדול של ההחלטה הדרמטית של בית הדין, שביטלה את האפשרות לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. כץ, שכיהן כיו"ר מרכז הליכוד ויו"ר ועדת החוקה, דחף את המהלך שנועד לסלול מסלול בטוח יותר לחברות הכנסת המקורבות אליו, אתי עטיה וקטי שטרית.

אולם כעת התברר שכץ דאג קודם כל לעצמו. במקום להתמודד עם תוצאות ההפסד ועם מתפקדי הליכוד, הוא צפוי היה לקבל שריון מנתניהו עד המקום ה-18. כפי שכתב אחד הפרשנים: "חברי הכנסת שנלחמו תחתיו נשארו בשדה הקרב; המפקד קיבל מסוק חילוץ".

הטענה המרכזית בעתירה לבית הדין התמקדה בניגוד העניינים הבולט: כץ כיהן כיו"ר ועדת החוקה שאישרה את מנגנון השריונים, ובמקביל הוא עצמו נהנה מאותו מנגנון. העותרים טענו כי מדובר בפגם מהותי בהליך, שמחייב עצירת ההצבעה על השריון עד לבירור מלא של הנושא.