צה"ל מאשים: חמאס דוחף את תושבי עזה לעבר הקו הצהוב

טנקים בחוף עזה (דובר צה"ל) ( טנקים בחוף עזה (דובר צה"ל) )

צה״ל פרסם היום (רביעי) אזהרה חריגה בערבית לתושבי רצועת עזה, ובה דרש מהם להימנע באופן מוחלט מהתקרבות לקו הצהוב. את המסר העביר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, יורם הלוי.

״תושבי רצועת עזה, למען ביטחונכם, אנו שבים ומדגישים: חל איסור מוחלט להתקרב לקו הצהוב, המשתרע לאורך הרצועה, בהתאם להסכם הפסקת האש״, נאמר באזהרת צה״ל. לפי הדברים שפרסם הלוי, בצה״ל התקבל מידע שלפיו חמאס דוחף במכוון תושבים להתקרב לקו הצהוב, למרות הסכנה הנשקפת לחייהם באזור. ״אנו שומעים כי חמאס דוחף אתכם במכוון להתקרב לקו הצהוב, תוך התעלמות מוחלטת מהסכנה הנשקפת לחייכם״, אמר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. צה״ל תקף במסר את התנהלות חמאס וטען כי ארגון הטרור עושה שימוש בתושבים ומסכן אותם כדי לקדם את מטרותיו. ״ארגון הטרור חמאס, שהמיט חורבן על הרצועה, אינו מהסס לתמרן אתכם ולנקוט צעדי דיכוי המסכנים אתכם, לשם קידום מטרותיו״, נמסר.

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בהמשך קרא צה"ל לתושבים שלא להיענות לניסיונות חמאס להביא אותם לאזור הקו הצהוב. ״אל תאפשרו לחמאס לדחוף אתכם לצעדים פזיזים שיסכנו את חייכם ויהפכו אתכם שוב לקורבנות של פעולותיו חסרות האחריות וחסרות הרסן״.

בצה"ל הדגישו כי האזהרה נועדה למנוע פגיעה בתושבים, וכי עליהם להתרחק מהקו באופן מוחלט. "מטרת האזהרה היא לשמור על ביטחונכם. אל תסכנו את חייכם והימנעו באופן מוחלט מהתקרבות לקו הצהוב״.

בסיום המסר העביר צה״ל אזהרה חד־משמעית לעזתים שיבחרו להפר את ההנחיות ולהתקרב לאזור: ״לא ניתן להבטיח את שלומם של מי שיפרו את ההנחיות ויתקרבו אליו".