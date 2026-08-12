ליברמן מזהיר: "אנחנו חוזרים לאותה קונספציה שהביאה ל-7.10"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיע היום (רביעי) למעבר כרם שלום, שם נשא הצהרה לתקשורת והזהיר מפני חזרה לקונספציה שהביאה לטבח ה-7 באוקטובר. בדבריו תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ההגבלות של הדרג המדיני כלפי צה"ל, לאור הלחץ האמריקני לסיום המלחמה.

"כל מה שאנחנו רואים מאחורינו זו חזרה לשבעה באוקטובר 2023" אמר ליברמן. "זו חזרה מוחלטת לאותה קונספציה ולאותה הכלה".

לדבריו, "כל משאית שנכנסת, 20 אחוז מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס. יחד עם ההסכמה של נתניהו להעביר 400 מיליון דולר לתוך רצועת עזה, לספקים כביכול, 40 אחוז מזה הולך לזרוע הצבאית של חמאס. כלומר, עכשיו ייכנסו 400 מיליון דולר לספקים למיניהם, ו-160 מיליון דולר יחזרו במזומן לזרוע הצבאית של חמאס. זו בדיוק אותה דרך שהביאה אותנו לטבח שבעה באוקטובר".

"כל המשאיות האלו - כולן משלמות מסים לחמאס, כולם מתואמים עם חמאס, וגם מכריחים את הספקים הישראלים לקנות את הסחורה רק במקומות מסוימים, בעיקר בטורקיה, כך גם מלבינים את הכסף של חמאס בטורקיה" הוסיף והזהיר. "זו פשוט פשיטת רגל".