עוזב את במות הענק? הצעד המפתיע של עידן עמדי

מי שהתרגל לראות את עידן עמדי על במות הענק, עטוף בתאורת שיא, מסכי ענק ואלפי מעריצים שמריעים מכל עבר – יצטרך להתרגל בקרוב לגרסה שונה, חשופה ואינטימית הרבה יותר.

לאחר שנתיים של מופעי ענק בלתי נשכחים, עמדי מחליט לקחת פסק זמן מהפקות הענק ומכריז על מופע אקוסטי חדש בשם "קרוב".

בחזרה למקורות: מילים, גיטרה ופסנתר

המופע החדש מנגיש את עמדי בצורה הטהורה ביותר שלו: בלי הפקות ענק ובלי מסיכות. רק הוא, המילים, הגיטרה והפסנתר. "קרוב" מיועד להחזיר את להיטיו הגדולים אל המקום הראשוני והחשוף שלהם – הקול, הסיפור, הנגינה והמפגש הישיר, עין בעין, עם הקהל.

הבשורה המשמחת היא שההמתנה לא תהיה ארוכה: המופע המיוחד יתקיים במהלך חודש ספטמבר הקרוב בתיאטרון האקספו בתל אביב.