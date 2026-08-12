סערה: הרב אליהו על הערבים בהר הבית: "פחות מחגבים"

סערה התעוררה היום (רביעי) בעקבות דברים שאמר הרב שמואל אליהו, מבכירי רבני הציונות הדתית, בנאום שנשא לאחרונה בכנס הדתי "בכל לבבך" שנערך בירושלים.

במהלך נאומו פירט הרב אליהו את מה שהוא רואה כרשימת הניצחונות של מדינת ישראל במלחמה. לצד ההישגים בעזה, בלבנון ובאיראן, התייחס הרב גם למתרחש בהר הבית והציג את השינוי במקום כניצחון נוסף מבחינתו.

"הערבים בהר הבית הולכים.. אה.. פחות מחגבים", אמר הרב אליהו במהלך דבריו. האמירה נאמרה כחלק מהתייחסותו למצב הביטחוני ולתהליכים שעוברת ישראל בשנים האחרונות.

בהמשך דבריו הציג הרב אליהו את האירועים כחלק מתהליך רחב יותר, שאינו מוגבל לתקופת המלחמה הנוכחית. "אנחנו בתהליך של גאולה, לא רק בשנתיים וחצי האחרונות", אמר.

כנס "בכל לבבך" התקיים בירושלים ומומן בין היתר בידי עיריית ירושלים. לפי הפרטים שנמסרו, העירייה לא ידעה מראש מה יהיה תוכן נאומו של הרב אליהו או אילו אמירות הוא צפוי להשמיע במהלכו.

בעקבות פניית כלי התקשורת מסרה עיריית ירושלים כי הדברים אינם מוכרים לה, וכי בכוונתה לבדוק את הנושא. בעירייה הבהירו כי ככל שהאמירה אכן נאמרה, היא אינה משקפת את עמדת העירייה.

"הפרטים שבפנייתכם אינם מוכרים לעיריית ירושלים והנושא יבדק. ככל והדברים אכן נאמרו, הם אינם מייצגים את עמדתה", נמסר בתגובה.

בעירייה ביקשו להדגיש כי באירועים הזוכים לתמיכתה ניתנת הנחיה להימנע מדברים פוליטיים או פוגעניים, אך ציינו כי אין לה שליטה על כל אמירה שנשמעת במהלך האירוע.

"יודגש כי העירייה מקפידה לציין שאין לשאת דברים פוליטיים או פוגעניים באירועים השונים בהם היא תומכת, ואולם אין לה שליטה על דברים שנאמרים על ידי נואמים", נמסר מעיריית ירושלים.