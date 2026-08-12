דוברת צה"ל באזהרה דחופה: "תושבי רצועת עזה, היזהרו" 

דוברת צה"ל בערבית אלה ואויה ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

שליטת חמאס עדיין לא פורקה: דוברת צה"ל בערבית, אלה ואויה, פרסמה כעת (רביעי) אזהרה לתושבי רצועת עזה, בה התריאה מפני הנסיונות של חמאס לבצר את שלטונו ברצועה - בין היתר באמצעות חקירות ועינויים של התושבים. "תושבי רצועת עזה, היזהרו. מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 2025 - צה״ל ושב״כ מזהים כי חמאס הגבירו את החקירות והעינויים כלפיכם" אמרה ואויה. "במסגרת זו, ארגון הטרור מבצע חקירות קשות בעינויים בתושבי הרצועה, במסגרת ניסיונו הנואש לחזק את מעמדו. מבצעי העינויים והחקירות הקשות שמבצעים חמאס מופעלים כלפי אזרחים מכל שכבות החברה, כולל ילדים ונשים, ומבוצעים תוך ניצול מתקנים ציבוריים".

ואויה הוסיפה כי "חמאס נוקט באסטרטגיה מותחת שמתבטאת בניצול מבנים אזרחיים, כולל בתי ספר, בתי חולים, מסגדים ומוסדות ממשלתיים, למטרות צבאיות. מתקנים אלה משמשים לביצוע מעצרים שרירותיים ועינויים שיטתיים - לא רק כלפי מתנגדים פוליטיים לחמאס, אלא גם כלפי תושבים רגילים שמזומנים לחקירות מעת לעת. במקרים אלה, חמאס משתמשים בשיטות עינויים הכוללות אלימות גופנית קשה, התנהגות פוגענית, סחיטה, איומים נפשיים, הסגר לתקופות ארוכות, ופגיעה נפשית".

בסיכום ואויה פנתה לתושבי עזה: "האלימות הקשה, החקירות ומבצעי העינויים גורמים לכם נזק ומשמידים את חייכם. התנועה הטרוריסטית שהובילה את רצועת עזה לחורבן ושממה ממשיכה להסלים בהפצת החורבן וגרימת הנזק לכם, תושבי הרצועה".