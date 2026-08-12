מועמד "הדמוקרטים" תוקף: "אבי בלוט צריך לעוף מתפקידו"

נמרוד שפר ( הדס פרוש/פלאש 90 )

אחרי המתקפות נגדו בימין - כעת גם השמאל קורא להדחה. מועמד מפלגת "הדמוקרטים" נמרוד שפר תקף היום (רביעי) את מפקד פיקוד מרכז, אבי בלוט, זאת על רקע הקמת המאחז בקוסרה בימים האחרונים, שהובילה לעימותים בזמן הפינוי כעת. בדבריו שפר קרא לפטר את בלוט מתפקידו, כשטען כי כוחות צה"ל ליוו את המתיישבים שנכנסו לכפר הפלסטיני.

"כשמאות מפגינים 'צרו' שלוש שעות על שרה נתניהו במספרה, זה היה 'אנרכיה', 'הפיכה משטרית', ומאות שוטרים גויסו לחלץ אותה" טען שפר. "כשמתנחלים צרים חודשים על משפחה פלסטינית, מנתקים לה חשמל וחוסמים לה דלת - כדי לגרש אותה מהבית - צה”ל מלווה אותם ומשטרת ישראל אינה עונה" לדבריו, "אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט צריך לעוף מתפקידו על אי עמידה במשימתו, וטובה שעה אחת קודם".

כאמור, צה"ל החל היום בפינוי של אוהלים שהקימו מתיישבים באזור הכפר קוסרה שבשומרון, בעקבות התרחבותו של מאחז תל תלפיות מעבר לשטח שבו הוקם במקור. בשנתיים האחרונות פינו כוחות הביטחון את המאחז מספר פעמים, אך לאחר כל פינוי חזרו המתיישבים למקום והקימו אותו מחדש. גם בימים האחרונים ביצעו הכוחות כמה פינויים באזור, וכעת מתמקדת ההיערכות באוהלים נוספים שהוצבו סמוך לבתי הכפר.

על פי הדיווחים, בימים האחרונים המתיישבים לא רק חזרו לשטח המקורי של המאחז, אלא הרחיבו את הנוכחות בשטח והקימו כמה אוהלים במרחק של מטרים ספורים מבתי תושבים פלסטינים. התושבים הפלסטינים בקוסרה טענו כי הצבת האוהלים יצרה בפועל מעין מצור על שלוש משפחות. במקביל, ברשתות הופצו בימים האחרונים תיעודים שבהם נראו כמה חיילים ממערך ההגנה המרחבית מגיעים לשטח המאחז ומתפללים יחד עם המתיישבים באחד האוהלים.

מצה"ל נמסר כי האירוע נחקר בעקבות פרסום התיעודים, ובהמשך נאמר כי "המפקדים התייחסו בחומרה למעשים שביצעו אזרחים ישראלים כלפי המשפחה הפלסטינית, והנחו על מספר צעדים להמשך. כמו כן הוחלט על טיפול משמעתי כלפי הכוח המעורב שתועד במקום לפני מספר ימים.