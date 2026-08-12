נהגים, שימו לב: נתיבים בתל אביב יסגרו למשך שבועיים

פקק תל אביב ( צילום: חיים גולדברג )

עבודות שיקום ובטיחות בגשר קק״ל בתל אביב יובילו החל ממוצאי שבת הקרוב לשבועיים של חסימות ושינויים בהסדרי התנועה. העבודות יבוצעו בשני שלבים, כאשר בכל שבוע ייחסמו נתיבי הנסיעה בכיוון אחר.

השלב הראשון יחל במוצאי שבת, 15 באוגוסט, בשעה 23:30, ויימשך עד יום שישי, 21 באוגוסט, בשעה 06:00. במהלך התקופה ייחסמו נתיבי הנסיעה על גשר קק״ל ממערב למזרח, ולא תתאפשר פנייה שמאלה מהיציאה מאיילון דרום לכיוון הגשר.

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למרות העבודות, נתיבי איילון, כביש 20, יישארו פתוחים לתנועה לאורך כל תקופת החסימות. גם הכניסה לכביש 20 לכיוון דרום ממחלף קק״ל תתאפשר כרגיל.

לנוסעים מאיילון דרום תתאפשר פנייה ימינה לשדרות קק״ל, אך הפנייה שמאלה לגשר תיחסם. מאיילון צפון תתאפשר פנייה שמאלה. עבור הולכי הרגל יישמר מעבר בטוח בחלקו הצפוני של הגשר.

העבודות כוללות החלפה של התפרים בגשר, כחלק מפעולות תחזוקה ושיקום מקיפות. הן יבוצעו בליווי פקחי תנועה ובתיאום עם משטרת ישראל.

חסימות בגשר קק"ל ( צילום: נתיבי ישראל )

במהלך ימי העבודות צפויים עומסי תנועה כבדים באזור, והנהגים מתבקשים להיערך מראש, לבחור בדרכים חלופיות ולהיעזר באפליקציית Waze לצורך תכנון מסלול הנסיעה.

החסימות ישפיעו גם על התחבורה הציבורית. מסלולי קווים ומיקומי תחנות ישתנו בקטעים הרלוונטיים, וניתן לקבל מידע נוסף במוקד כל קו במספר 8787*.

השלב השני יחל במוצאי שבת, 22 באוגוסט, בשעה 23:30, ויימשך עד יום שישי, 28 באוגוסט, בשעה 06:00. בשלב זה ייחסמו נתיבי הנסיעה בגשר קק״ל בכיוון ההפוך, ממזרח למערב. הודעה מפורטת על הסדרי התנועה בשלב השני תפורסם לקראת תחילת העבודות.