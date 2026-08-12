הנקודה האדומה: למה אירוניה מנצחת בבחירות 2026?  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים, בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"היום נדבר על אירוניה. יש מזה הרבה במערכת הבחירות 2026 .

אירוניה זה מצב שונה מהמצב שהיה אמור להתרחש או שקורה בפועל ההפך ממה שמישהו אמר.

הנה כמה דוגמאות טריות לאירוניה במערכת הבחירות:

הרב הראשי לשעבר וחבר מועצת חכמי התורה הרב יצחק יוסף קרא לתלמידיו שלא להצביע ש"ס במטרה להפיל את גוש הימין.

על פי הנטען בעיתון הארץ לא שלנו, הרב יוסף סבור שגוש הימין והמפלגות הדתיות לאומיות לא מכבדות את הציבור החרדי כי לא העבירו את חוק הגיוס, לעומת מפלגות השמאל שמכבדות את הדת וחפצות בשלטון ולכן יש סיכוי סביר שיעבירו את החוק למניעת גיוס חרדים.

השמאל מכבד את הדת?! המפלגות שרוצות כאן נישואים אזרחיים וגיוס כל החרדים אתמול לצבא עם בעיות דת ויחידות מעורבות זה כיבוד הדת? ולמי בדיוק יצביעו החרדים הספרדים אם לא לש"ס? לדמוקרטים? לחד"ש? אולי לציונות הדתית כי סמוטריץ’ כוכב עולה בשמי מודיעין עילית?

אז פתאום בגלל שנתניהו פחות מקשיב לדרעי- השמאל כן זוכרים מה זה להיות יהודים ואפילו מכבדים את הדת!

אירוניה.

הנה עוד דוגמה טרייה: גלעד ארדן החליט לקרוא למפלגת ארדן-אדלשטיין "אחדות". כך ייקרא למי שפיצלו את הליכוד והקימו עוד מפלגה חדשה קטנה ולא בטוח שעוברת את אחוז החסימה רגע לפני הבחירות. כי העם צריך אחדות- ואלה שהתפצלו ממפלגה גדולה בגלל אגו יביאו לעם אחדות על מגש של מנדטים מכסף.

אירוניה.

ואחרון חביב, "האירוני-מן" הגדול מכולם מרעננה, נפתלי בנט, שהצהיר פתאום שצריך לחדש מעצרים מנהליים כולל של טרוריסטים יהודים בדגש חזק. חבל שהיועצים של בנט לא אמרו לו שבן-גביר כבר אמר זאת קודם לפניו, זה לא משנה. אז האם עכשיו בן-גביר יחבור ל"ביחד" כדי לתת לה קצת עצמה יהודית בסקרים כי הוא ובנט אומרים את אותם הדברים?

אירוניה.

אז הוכחנו שבמערכת הבחירות 2026 יש המון אירוניה ואולי עוד דבר אירוני זה שהאנשים שיכניסו את המועמדים האבסורדיים לכנסת, הם אותם אלה שצחקו על האירוניה בשטויות שלהם רגע לפני הקלפי”.

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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