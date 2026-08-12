כמה דקות ולתנור: עוף ואורז שכל המשפחה תאהב

מחפשים ארוחת צהריים טעימה שלא תשאיר אחריה הר של כלים? עוף ואורז בתבנית אחת הוא בדיוק הפתרון - כמה דקות של הכנה, ומשם התנור כבר עושה את העבודה.
מצרכים
- 6 שוקיים או כרעיים של עוף
- 2 כוסות אורז בסמטי או פרסי
- 1 בצל קצוץ
- 1 גזר חתוך לקוביות קטנות
- 1 פלפל אדום חתוך לקוביות
- חצי כוס אפונה קפואה
- 3 שיני שום כתושות
- 3 כפות שמן זית
- כפית וחצי פפריקה מתוקה
- חצי כפית כורכום
- חצי כפית כמון
- מלח ופלפל שחור
- 3 וחצי כוסות מים רותחים או ציר עוף
- מעט פטרוזיליה קצוצה להגשה
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות.
- מניחים בתבנית את האורז, הבצל, הגזר, הפלפל, האפונה והשום. מוסיפים שתי כפות שמן זית, את התבלינים ומערבבים היטב.
- יוצקים מעל את המים הרותחים ומערבבים פעם נוספת.
- מתבלים את חלקי העוף במעט מלח, פלפל ופפריקה, מורחים בכף שמן זית ומניחים מעל האורז.
- מכסים היטב בנייר אפייה ומעליו נייר אלומיניום ואופים במשך כ-45 דקות.
- מסירים את הכיסוי וממשיכים לאפות עוד 20-25 דקות, עד שהעוף שחום והאורז רך וספג את הנוזלים.
- מוציאים מהתנור, נותנים לתבנית לנוח כ-5 דקות ומפזרים מעל פטרוזיליה קצוצה.