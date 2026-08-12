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ארוחה בתבנית אחת

כמה דקות ולתנור: עוף ואורז שכל המשפחה תאהב

עוף, אורז וירקות בתבנית אחת: ארוחת צהריים משפחתית, קלה וטעימה במיוחד, שדורשת רק כמה דקות של הכנה. המתכון המלא בפנים

11:11
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עוף (צילום: AI)

מחפשים ארוחת צהריים טעימה שלא תשאיר אחריה הר של כלים? עוף ואורז בתבנית אחת הוא בדיוק הפתרון - כמה דקות של הכנה, ומשם התנור כבר עושה את העבודה.

מצרכים

  • 6 שוקיים או כרעיים של עוף
  • 2 כוסות אורז בסמטי או פרסי
  • 1 בצל קצוץ
  • 1 גזר חתוך לקוביות קטנות
  • 1 פלפל אדום חתוך לקוביות
  • חצי כוס אפונה קפואה
  • 3 שיני שום כתושות
  • 3 כפות שמן זית
  • כפית וחצי פפריקה מתוקה
  • חצי כפית כורכום
  • חצי כפית כמון
  • מלח ופלפל שחור
  • 3 וחצי כוסות מים רותחים או ציר עוף
  • מעט פטרוזיליה קצוצה להגשה

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-200 מעלות.
  2. מניחים בתבנית את האורז, הבצל, הגזר, הפלפל, האפונה והשום. מוסיפים שתי כפות שמן זית, את התבלינים ומערבבים היטב.
  3. יוצקים מעל את המים הרותחים ומערבבים פעם נוספת.
  4. מתבלים את חלקי העוף במעט מלח, פלפל ופפריקה, מורחים בכף שמן זית ומניחים מעל האורז.
  5. מכסים היטב בנייר אפייה ומעליו נייר אלומיניום ואופים במשך כ-45 דקות.
  6. מסירים את הכיסוי וממשיכים לאפות עוד 20-25 דקות, עד שהעוף שחום והאורז רך וספג את הנוזלים.
  7. מוציאים מהתנור, נותנים לתבנית לנוח כ-5 דקות ומפזרים מעל פטרוזיליה קצוצה.

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