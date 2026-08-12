כמה דקות ולתנור: עוף ואורז שכל המשפחה תאהב

עוף ( צילום: AI )

מחפשים ארוחת צהריים טעימה שלא תשאיר אחריה הר של כלים? עוף ואורז בתבנית אחת הוא בדיוק הפתרון - כמה דקות של הכנה, ומשם התנור כבר עושה את העבודה.