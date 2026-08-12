אחרי שפרגנה לשחקן שהתבטא נגד ישראל: הסערה של ליהי קורנובסקי

מתוך "מים רבים", סרטו של אמרי מטלון ( צילום: ורד אדיר, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

השחקנית ליהי קורנובסקי פרסמה אמש (שלישי) פוסט מפרגן במיוחד לשחקן עלא דקה, כוכב "פאודה" ו"תאג"ד". אלא שהמחמאות החמות לא עברו בשקט, ובתוך זמן קצר הפוסט עורר תגובות חריפות ונוקבות מצד גולשים, על רקע התבטאויותיו של דקה במהלך המלחמה עם איראן.

הפרגון שעורר סערה קורנובסקי הרעיפה מחמאות על דקה וכתבה: "עלא דקה הוא אדם נדיר קשות, טוב לב, מצחיק למוות, עם יכולות שירה ומשחק באמת יחידות במינן". הפרגון לא עבר בשקט. גולשים ביקרו את קורנובסקי על הבחירה לפרגן בפומבי לדקה, על רקע הדברים החריפים שפרסם במהלך המלחמה עם איראן והסערה שעורר בישראל.

ליהי קרונוקובסקי ועלא דקה ( צילום: קשת 12, אור דנון )

ההתבטאות של דקה נגד השמחה בישראל

כזכור, דקה יצא נגד גילויי השמחה בישראל לנוכח ההרס בטהרן וכתב: "כמה אפשר לשמוח על השמדת טהרן?".

בהמשך הוסיף: "כמה ריקנות יש במקום הזה שהוא מתמלא כל כך מהרס במקומות רחוקים בעולם? מה זאת החולניות הזאת?", ואף מתח ביקורת על מה שתפס כהיעדר קולות המטילים ספק בהתנהלות הישראלית.

דבריו עוררו אז סערה ברשת וגררו תגובות רבות, כאשר לצד מי שתמכו בדבריו היו גם גולשים שתקפו אותו בחריפות.

אחרי גל הביקורת - הפוסט נמחק

כאמור, המחמאות של קורנובסקי לדקה עוררו תגובות ביקורתיות ונוקבות מצד גולשים, שמחו על כך שהיא בוחרת לפרגן לו לאחר התבטאויותיו. בעקבות גל הביקורת, קורנובסקי מחקה את הפוסט מהפיד שלה, וכעת הוא כבר אינו מופיע בעמוד.