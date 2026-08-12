אחרי כמעט 78 שנים: אותר קברו של חלל צה״ל בישראל

שלמה חיימסון ז"ל ( צילום: דובר צה״ל )

כמעט 78 שנים לאחר שנפל במהלך ניסיון בריחה ממחנה מעצר בקפריסין, צה״ל הודיע היום (רביעי) כי אותר קברו של החלל שלמה חיימסון ז״ל. בתום חקירה מאומצת נקבע כי הוא נטמן בקבר מספר 11, שורה 2, בחלקת מעפילי קפריסין בבית הקברות בחיפה.

חיימסון נולד בשנת 1930 ברומניה. לאחר מלחמת העולם השנייה, שבה איבד את אביו, יצא עם אמו איטה וחברתו פרלה לארץ ישראל באוניית המעפילים ״פאן יורק, קיבוץ גלויות״. האונייה נתפסה בידי חיילי המנדט הבריטי, ונוסעיה גורשו למחנות המעצר בקפריסין.

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במחנה התגייס חיימסון ל״שורות המגינים״, שפעלו בחסות ארגון ״ההגנה״, והכשיר את עצמו להיות לוחם בצה״ל לאחר עלייתו ארצה. עם הקמת המדינה שוחררו אמו וחברתו ועלו לישראל במסגרת גרעין שיועד להקמת קיבוץ מגן בנגב המערבי.

בספטמבר 1948 נודע לחיימסון כי נולדה בתו מרים. בעקבות הבשורה הוא החליט לברוח מהמחנה ולעלות ארצה. בלילה שבין 29 ל־30 בספטמבר הצטרף לשמונה מחבריו, שפרצו את גדרות המחנה וניסו להימלט.

הקבוצה התגלתה בידי שומרי המחנה, שפתחו לעברה באש. חיימסון נהרג מהירי וחבריו נתפסו והוחזרו למחנה. למחרת הוא נקבר בבית הקברות היהודי בעיירה מארגו שבקפריסין. המצבה שהוצבה על קברו נותרה ללא כיתוב, משום שאנשי המחנה לא הכירו אותו.

בשנת 1970 נערך ״מבצע מארגו״, שבמסגרתו הועלו לישראל 163 נקברים מבית העלמין בקפריסין. זהותם של כ־120 מהם לא הייתה ידועה, ורובם נקברו כאלמונים בחלקה מיוחדת בבית הקברות כפר סמיר בחיפה.

בשנת 2010 יזם אמיר רוגל, ממקימי עמותת מעפילי קפריסין, מיזם לזיהוי הנפטרים ולרישום שמותיהם על המצבות. במהלך העבודה התברר כי חיימסון מוכר כחלל מערכות ישראל, והחלו המאמצים לאיתור קברו.

בשנת 2023 הקים ענף אית״ן צוות חקירה מיוחד. החוקרים ניתחו מסמכים מארכיונים ברחבי העולם, גבו עדויות, שחזרו ופענחו תצלומים מהתקופה וביצעו סקרים ארכיאולוגיים. כלל הממצאים הובילו למסקנה כי עצמותיו של חיימסון הועלו ארצה ב־1970 ונקברו בחלקת המעפילים בחיפה.

בתו מרים, נכדיו וניניו, המתגוררים בריו דה ז׳ניירו, התבשרו על פענוח מקום הקבורה בנוכחות נספח צה״ל בברזיל. בתקופה הקרובה יגיעו צאצאיו לישראל, וייערך טקס צבאי־ממלכתי להוספת כרית מצבה הנושאת את שמו.

תת־אלוף עדנה איליה, ראש חטיבת הנפגעים, אמרה: ״המפגש המרגש הזה, מעבר לאוקיינוס, הוא עדות חיה לכך שצה״ל לעולם אינו נוטש את לוחמיו, גם בחלוף עשרות שנים״.

בני המשפחה הודו לכל המעורבים בחקירה ומסרו כי זיהוי מקום מנוחתו של אביהם וסבם ״מביא שלווה בל תתואר למשפחתנו כאן בריו דה ז׳ניירו״.