נערכים לבחירות: זה מי שיוביל את מטה השטח של הליכוד

ארכיון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

לקראת מערכת הבחירות הקרובה: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (רביעי) כי החליט למנות את ח״כ אביחי בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד. בוארון יהיה שותף לצוות ניהול הקמפיין של המפלגה ויהיה אחראי על פעילות השטח עד הבחירות.

לפי הודעת ראש הממשלה, בוארון נועד השבוע עם נתניהו כדי לדון בהיערכות הליכוד לבחירות, בעבודת המטות ובחיזוק מערך השטח של התנועה. במסגרת חלוקת האחריות לקראת הבחירות סוכם כי בוארון יעמוד בראש מטה השטח ויהיה אמון על ריכוז והובלת פעילות השטח המוניציפאלי של הליכוד, העבודה מול הסניפים והפעילים והיערכות המטות ברחבי הארץ כמו גם על הפעלת מנגנון ההמרצה של מצביעי הליכוד. "אביחי הוכיח יכולות ארגון ושטח כשהוביל את עצרות התמיכה בממשלה לפני כשנתיים ויש לו ידע רב בעבודת המרצה: אמר נתניהו. "אני בטוח שיחד עם אביחי ועם השטח הליכודי בע״ה נביא את הניצחון בבחירות הקרובות". בוארון אמר בתגובה כי "אני מודה לראש הממשלה על מתן הזכות לקחת חלק בהובלת הליכוד והמחנה הלאומי אל הבחירות הקרובות. סוד כוחה של תנועת הליכוד תמיד היה ונשאר השטח - הפעילים, הסניפים והאנשים שמחוברים לתנועה ולדרך. אלו השורשים העמוקים של העץ הגדול הזה - הליכוד וזה מה שהופך אותנו לתנועת השלטון היחידה בישראל. אין לי ספק שבהובלת ראש הממשלה, וביחד עם העוצמות של השטח הליכודי בכל רחבי הארץ, נביא יחד ניצחון גדול של המחנה הלאומי ושל הליכוד. בע"ה נעשה ונצליח".

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אביחי בוארון מוביל בתקופה האחרונה קו מאד נאמן לנתניהו - כשרק בתחילת השבוע הוא היה זה שקידם את האולטימטום לחברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין להתפטר מהכנסת, זאת לאור הצטרפותם למפלגות אחרות בבחירות הקרובות: אילוז בישראל ביתנו ואדלשטיין במפלגה החדשה של גלעד ארדן.

בוארון איים כי אם השניים לא יפרשו, הוא יכנס את הסיעה להכריז עליהם כפורשים - כשבכך למעשה יחסום את אילוז מלהתמודד בישראל ביתנו. מנגד, אדלשטיין שרץ עם גלעד ארדן עדיין יוכל להתמודד כפורש, אלא אם כן ישובץ ברשימה קיימת. אילוז הגיש את התפטרותו מהכנסת אמש, והיא תיכנס לתוקף מחר.