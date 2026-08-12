אחרי שבועות של סירובים: כך שכנע ארדן את סמדג'ה להצטרף למפלגה

אורן סמדג'ה ( (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90) )

מהמזרן לפוליטיקה: ג'ודוקא העבר אורן סמדג'ה הודיע היום (ד') על הצטרפותו למפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. בכך יצטרף לעליזה בלוך, שהודיעה מוקדם יותר השבוע על הצטרפותה לרשימת המפלגה החדשה.

"זהו יום מרגש והיסטורי עבורי ועבור משפחתי. אני יוצא לדרך חדשה" אמר סמדג'ה. "כל חיי לבשתי את דגל ישראל על החליפה. עברתי בחיי פסגות גדולות וגם את הכאב הגדול ביותר שאב יכול לשאת, כשבני עומר נפל בקרב". "מתוך כל אלה התחזקה בי ההבנה שיש דבר אחד שחשוב יותר מכל מחלוקת פוליטית: האחדות. שנישאר עם אחד" הוסיף. "החלטתי שהגיע הזמן לעשות מעשה למען האחדות".

ההודעה החגיגית של גלעד ארדן על צירופו של אורן סמדג'ה למפלגתו מסתירה מאחוריה מסע שכנועים ארוך בהרבה. כפי שנודע לסרוגים, המגעים בין הצדדים התנהלו כבר תקופה ארוכה, ובשלב מסוים סמדג'ה כלל לא התכוון להצטרף. אחת הסיבות המרכזיות הייתה מצבה העגום של המפלגה בסקרים והעובדה שלא הצליחה להתבסס מעל אחוז החסימה.

אלא שבסביבת ארדן לא ויתרו: הם חזרו לסמדג'ה פעם אחר פעם, הבטיחו לו מקום בכיר בצמרת הרשימה - ככל הנראה במקום השלישי או הרביעי - ואף הציגו בפניו הערכות שלפיהן דווקא הצטרפותו היא שתשנה את התמונה, תוסיף למפלגה מנדטים ותעביר אותה בוודאות את אחוז החסימה.

אחרי שבועות שבהם ארדן התקשה להתרומם בסקרים, הוא מציג כעת כחיזוק נוצץ את האיש שרק זמן קצר קודם לכן בעצמו התקשה להשתכנע שיש למפלגה סיכוי אלקטורלי.