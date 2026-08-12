הדיבוק המודרני מגיע לקולנוע: "האחד והיחיד שלי"

סרט הקולנוע העלילתי "האחד והיחיד שלי", שנכתב ובוים על ידי דוד טאובר והופק על ידי אליה טאובר, בתמיכת קרן קולנוע שומרון וקרן רבינוביץ' עולה מחר (יום ה') לאקרנים ויוקרן בבתי הקולנוע ברחבי הארץ. הסרט הוקרן במסגרת פסטיבל ירושלים והוקרן כסרט הפתיחה של פסטיבל קולנוע שומרון הבינלאומי ה - 6. כעת לאחר חודשים ארוכים של ציפייה הסרט שמעורר סקרנות רבה מגיע לבתי הקולנוע.

הסרט שבו מככבים שורה ארוכה של שחקנים בהם: טליה ברטפלד, נדב אנטמן רון, נווית סיטבון, שמעון מימרן, זהר שטראוס, ענבל רז, יואל רוזנקיאר, אלה ארמוני, עמית ליאור, אסתי זקהיים, שושה גורן, ורדה בן חור ואלון חמאווי, הוא דרמת מסתורין העוקבת אחר שלוש נשים, בעלת תשובה צעירה, כלה חילונית לפני חתונתה ורבנית קהילה, שחייהן מצטלבים סביב תעלומה, ספק מיסטית ספק פסיכולוגית.

יוצר הסרט דוד טאובר כתב את התסריט לדבריו: "בהשראת אגדתות ומדרשי חז"ל מתוך חיפוש ליצור מקבילה קולנועית לשפה הייחודית של העולם התלמודי. המבנה האסוציאטיבי של הסרט, שואף ברוחו לייצג את האופן בו השיח בתוך עמוד גמרא חג ונודד מנושא לנושא ועדיין בסוף המסלול יוצר משמעות של תמונה רחבה ועמוקה יותר אצל הלומד."

עוד אומר טאובר: "למרות ההשראה מעולמות חז"ל, רציתי ליצור סיפור רגשי ומסקרן שידבר לקהל רחב, עם תעלומה, רבגוניות ישראלית, קומדיה ודרמה. החיבור בין לימוד התורה לאהבת הקולנוע הוא שמניע אותי כיוצר, לחבר בין שני העולמות ליצירה אחת שתיגע בקהלים שונים".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, אמר: "זו פריצת דרך תרבותית משמעותית. לראשונה בקולנוע הישראלי עולה סרט שבו הגיבור מדבר מתוך נקודת המבט של ציבור חובשי הכיפות הסרוגות, לא כדמות שולית אלא כקול שעומד במרכז היצירה. הקולנוע הישראלי צריך לספר את הסיפור של החברה הישראלית כולה. לכל אוכלוסייה ולכל חלק בעם מגיע לראות את עצמו, את עולמו ואת הסיפור שלו על המסך.

יהודה ושומרון הם לא רק מקום של היסטוריה, מורשת והתיישבות, אלא גם מקום של יצירה, תרבות ורוח ישראלית מתחדשת. אנחנו גאים בסרט "האחד והיחיד שלי" וביוצרים שמביאים למסך קול ישראלי מרתק, מגוון וייחודי"