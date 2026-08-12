תאונה קטלנית בחדרה: הולכת רגל בת 65 נהרגה מפגיעת רכב

הקטל בכבישים: הולכת רגל בת 65 נהרגה לאחר שנפגעה מרכב בתאונה קשה שהתרחשה הבוקר (רביעי) ברחוב ליאור בוקר בחדרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותה ללא סימני חיים, וקבעו את מותה במקום.

מבדיקה ראשונית עולה כי הרכב הפרטי איבד שליטה, פגע בחנות ועלה על האישה. לוחמי האש פעלו לחלץ את האישה שנלכדה מתחת לרכב, ולאחר חילוצה מותה נקבע על ידי גורמי הרפואה. מהמשטרה נמסר כי בוחני תאונות הדרכים במרחב מנשה פתחו בחקירת הנסיבות.

פראמדיק מד"א פבל שקורטוב וחובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א עופר יושעי סיפרו כי "ראינו את הולכת הרגל לכודה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגעה מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב היא הייתה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותה".