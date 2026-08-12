עימותים בכפר: צה"ל החל בפינוי המתיישבים מקוסרה

המתיישבים בתל תלפיות ( צילום: ללא )

צה״ל החל היום (רביעי) לפינוי נוסף של אוהלים שהקימו מתיישבים באזור הכפר קוסרה שבשומרון, בעקבות התרחבותו של מאחז תל תלפיות מעבר לשטח שבו הוקם במקור.

בשנתיים האחרונות פינו כוחות הביטחון את המאחז מספר פעמים, אך לאחר כל פינוי חזרו המתיישבים למקום והקימו אותו מחדש. גם בימים האחרונים ביצעו הכוחות כמה פינויים באזור, וכעת מתמקדת ההיערכות באוהלים נוספים שהוצבו סמוך לבתי הכפר.

על פי הדיווח, בפעם הנוכחית לא חזרו המתיישבים רק לשטח המקורי של המאחז, אלא הרחיבו את הנוכחות בשטח והקימו כמה אוהלים במרחק של מטרים ספורים מבתי תושבים פלסטינים. בעקבות זאת נערכים במערכת הביטחון לפנות גם את האוהלים הללו.

תושבים פלסטינים בקוסרה טענו כי הצבת האוהלים בסמוך לבתים יוצרת בפועל מעין מצור על שלוש משפחות. מדובר בטענה שהעלו תושבי הכפר, על רקע הקרבה בין האוהלים שהוקמו לבין בתי המגורים באזור.

ההתפתחויות האחרונות מציבות פעם נוספת את מאחז תל תלפיות במוקד פעילות האכיפה של כוחות הביטחון. למרות הפינויים החוזרים ונשנים שבוצעו בשנתיים האחרונות, המתיישבים שבו פעם אחר פעם אל השטח, וכעת נערכים הכוחות למהלך נוסף.

במקביל, ברשתות הופצו בימים האחרונים תיעודים שבהם נראו כמה חיילים ממערך ההגנה המרחבית מגיעים לשטח המאחז ומתפללים יחד עם המתיישבים באחד האוהלים.

מצה״ל נמסר בעקבות פרסום התיעוד כי האירוע נחקר. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על נסיבות הגעתם של החיילים למקום, על תוצאות הבדיקה או על צעדים שננקטו בעניינם.

לפי הדיווח, ההכנות לפינוי האוהלים כבר מתבצעות. אם המהלך ייצא לפועל, יהיה זה פינוי נוסף בשורה של פעולות שבוצעו נגד המאחז, לאחר שבכל אחת מהפעמים הקודמות שבו המתיישבים והקימו אותו מחדש.

דובר צה"ל:

מפקד פיקוד המרכז, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד מג״ב איו״ש סיירו הבוקר בכפר קוצרה ובמאחזים הסמוכים, ושוחחו עם המשפחה הפלסטינית המתגוררת במקום שהבהירה להם כי יש בבית תשתית חשמל ומים.

בסמוך לבית, בשטח B שעליו הוטל צו שטח צבאי סגור, הוקמה סככה בה שהו אזרחים ישראלים. כוחות מג״ב פינו את הסככה ופועלים לפינוי האזרחים ששהו בו. האירוע מתנהל ברגעים אלו, וכוחות הבטחון נמצאים בשטח.

במהלך הסיור, המפקדים התייחסו בחומרה למעשים שביצעו אזרחים ישראלים כלפי המשפחה הפלסטינית, והנחו על מספר צעדים להמשך.

כמו כן הוחלט על טיפול משמעתי כלפי הכוח המעורב שתועד במקום לפני מספר ימים.

כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות ובאחריות לשיפור המצב במרחב, לשמירה על החוק והסדר ולמניעת חזרתם של אירועים מסוג זה.