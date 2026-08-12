פרטים חדשים על היעלמות הישראליות בווינה

חשש כבד לשלומן של שתי אזרחיות ישראליות, מלי וליאל יהלומי (אם ובתה), שנעדרות בווינה מיום שישי האחרון. החשש בקרב בני המשפחה והרשויות הוחמר לאחר השתיים לא הגיעו אמש (שלישי) לטיסתן המתוכננת בחזרה לישראל.

בעקבות היעלמותן, שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה הודעה דחופה לציבור ובה היא מבקשת סיוע באיתור השתיים, שקשר עמן נותק לחלוטין מאז יום שישי לפני כניסת השבת.

רונן, הבן והאח, עלה הבוקר על טיסה לווינה במטרה להשתתף מקרוב במאמצי החיפוש. בריאיון ל"חדשות הבוקר" סיפר על התחושות הקשות דקות לפני ההמראה: "זה המוצא האחרון שלנו להיות נוכחים ולהיפגש פיזית עם מי שצריך. עד אתמול הצלחנו להכיל את זה, אבל מאז שהן לא הגיעו לשדה התעופה אנחנו כבר מודאגים ביותר".

"אין קצה חוט, המוח חושב על כל תרחיש"

כשנשאל האם ישנו עדכון חדש או קצה חוט בחקירה, השיב רונן: "שום עדכון מיוחד, רק איתות אחרון על אזור שהן נמצאו בו בווינה בפעם האחרונה. כרגע אין קצה חוט, אבל עם זאת המוח חושב על כל תרחיש אפשרי, הגיוני או לא הגיוני. כל מה שקורה לא תואם את חיי המשפחה שלנו, ושום דבר לא מצביע על תרחיש מסוים. מאתמול בערב אנחנו ערוכים לכל ידיעה שתגיע".

רונן הוסיף כי הטיול, שכלל מעבר מתוכנן מפראג לווינה, הינו טיול הפתעה שארגנו לרגל יום הולדת 50: "יום לפני שהן טסו היינו במסיבת יום הולדת, יש להן ניסיון בטיולים כאלה ואין שום סיבה נראית לעין להיעלמות".

שליח חב"ד: "אנשים הפכו את החופשה שלהם לחיפוש"

שליח חב"ד בווינה, ראובן טימסיט, עדכן גם הוא על המצב בשטח והגדיר את היעדרותן כמדאיגה במיוחד: "עדיין אין קצה חוט. הן לא עלו לטיסה, וזה מדאיג מאוד. בסעודת שבת היו מעל 400 מטיילים והן לא היו, וגם במצלמות האבטחה הן לא נראו. וינה זו לא מדינת עולם שלישי, זה מרכז אירופה ומדאיג שהכל פתוח ביבשת".

טימסיט ציין את ההתגייסות הקהילתית והישראלית הנרחבת באזור: "המשטרה המקומית לא מעדכנת באופן שוטף, אבל יש לנו ערוצים ישירים. פתחנו קבוצת וואטסאפ של מטיילים שכל הזמן מחפשים, יש אנשים שממש הפכו את החופשה שלהם למסע חיפושים. הקהילה היהודית המקומית לוקחת את זה קשה מאוד ומחפשת, זה מרגש ולא אופייני".

לדברי השליח, עד כה לא התקבלו התרעות ביטחוניות מיוחדות בעיר: "הכל רגוע כאן בסך הכל. הביטחון האישי ברחוב גבוה והכל פה מצולם, מה שרק מגביר את התעלומה".