הקאמבק של "ברבאבא": ציפי שביט בשיתוף פעולה מפתיע

הפרויקט של רביבו וציפי שביט ( באדיבות שלומית עמיר תקשורת )

לאחר 13 שנות פעילות מצליחות, מאות מיליוני צפיות במדיה ומעמד כהרכב האהוב בישראל, "הפרויקט של רביבו" עושה זאת שוב — והפעם בקאמבק נוסטלגי במיוחד שירענן לכולנו את הילדות.