הקאמבק של "ברבאבא": ציפי שביט בשיתוף פעולה מפתיע

לאחר 13 שנות פעילות מצליחות, מאות מיליוני צפיות במדיה ומעמד כהרכב האהוב בישראל, "הפרויקט של רביבו" עושה זאת שוב — והפעם בקאמבק נוסטלגי במיוחד שירענן לכולנו את הילדות.
ההרכב השיק היום (רביעי) לראשונה בתולדותיו אלבום שירי ילדים מלא בשם "הפרויקט של רביבו - נוסטלגיה לילדים", המכיל 11 קלאסיקות ישראליות אהובות שזכו לעיבודים החדשים והשמחים המזוהים עם הצליל הייחודי של החבורה.
גולת הכותרת של האלבום החדש היא ללא ספק חזרתו לחיים של אחד הלהיטים הגדולים ביותר בכל הזמנים: "ברבאבא". כוכבת הילדים הבלתי מעורערת, ציפי שביט, חוברת לראשונה לפרויקט בביצוע משותף, מרגש ומלא אנרגיה שמחזיר את שיר הילדים המיתולוגי לקדמת הבמה בעיבוד מקפיץ.
צפו לביצועים מחודשים ומפתיעים גם ללהיטי ענק נוספים כמו "הופה היי", "הסבון בכה מאוד" ועוד רבים וטובים.