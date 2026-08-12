אלמוג כהן מאשר רשמית: אתמודד בפריימריז בליכוד

אלמוג כהן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

יום אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את קיצור תקופת ההכשרה שלו, סגן השר אלמוג כהן מעוצמה יהודית הודיע כעת (רביעי) באופן רשמי כי יתמודד בפריימריז של הליכוד.

"אני מודה על הזכות להמשיך ולשרת אתכם, אזרחי ישראל, ולהתמודד בפריימריז בליכוד" אמר כהן. "אני בטוח כי כפי שהייתי לצידכם בטוב וברע - כך אתם תהיו לצידי. אני מודה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, על האמון והדרך המשותפת. בשם ה׳ נעשה ונצליח". כהן פרסם ברשתות החברתיות סרטון שמציג אותו לוחץ ידיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אלמוג, אני שמח היום לקבל אותך רשמית לשורות הליכוד, קיצור פז"מ" נתניהו אמר. "זה לוחם, איש הנגב, קדח לי חור כדי להביא את שדה התעופה בנגב, והיה איתנו בקול המכריע להעברת תקציב. אני לא שוכח את זה, ואני מודה לך".

כאמור, אמש דווח כי נתניהו אישר את קיצור תקופת ההכשרה (פז"ם) של סגן השר אלמוג כהן מעוצמה יהודית, מהלך שיאפשר לו להגיש מועמדות ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד. ההחלטה מגיעה לאחר שכהן לא הגיש מועמדות עצמאית במועד, והותיר את הדלת פתוחה לאפשרות של שריון או קיצור פז"ם מטעם יו"ר המפלגה.

לעומתו, פעילת הרשת הדר מוכתר, שציפתה אף היא לקבל אישור דומה מנתניהו, לא זכתה להחלטה חיובית. משמעות הדבר היא שמוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז הקרובים, למרות שהביעה ביטחון רב ביכולתה לגייס קהל צעיר ולהביא מנדטים נוספים לליכוד. מוכתר אף טענה בריאיון לסרוגים כי היא מסוגלת "להביא לראש הממשלה נתניהו שני מנדטים של חבר'ה צעירים" ולהשלים לו את ה-61 מנדטים הנדרשים.

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יחד עם כהן מאשרים כעת במזכירות הליכוד שמות נוספים: השר זאב אלקין שחזר מתקווה חדשה, שדר גלי ישראל והפטריוטים דרור קפאח, אלי שתיוי (אבא של החטוף עידן), הסרוג שי קלך ולורן פריינטה (עולה חדש).

ההחלטה להעניק קיצור פז"ם לכהן מגיעה על רקע מערכת פריימריז סוערת בליכוד, שבה כארבעים שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על כ-15 מקומות ריאליים בלבד. נתניהו קיבל בוועידת המפלגה סמכות לשריין שמונה מועמדים עד המקום ה-29 ברשימה, החלטה שעברה ברוב של 2,148 תומכים מול 1,220 מתנגדים.