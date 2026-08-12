אחרי עשרות שנים: העיתונאי שעבר מהשמאל לימין פוטר

העיתונאי, הסופר ועורך מדור ספרות ותרבות לשעבר בעיתון 'הארץ', בני ציפר, פוטר מתפקידו בעיתון לאחר עשרות שנות עבודה.

בראיון שקיים הבוקר עם איש התקשורת שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', התייחס ציפר לסיום דרכו בעיתון והגדיר זאת כחלק ממגמה פנימית: "יש גל פיטורים-טיהורים כל כמה שנים, ועכשיו זה נחת עליי. קיבלתי תגובות מדהימות ומחממות לב. סימן שעשיתי עבודה טובה, ולכן זה לא נראה לי כל כך צודק. אבל כך זה עובד".

כאשר נשאל גל האם הרגיש שינוי ביחס כלפיו במסדרונות המערכת מאז שגילה בפומבי על קשריו הקרובים והחמים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, השיב ציפר בגילוי לב: "אחרי שעברתי צד, היו כמה כאלה הארד־קור שונאים, שבכל פעם שהייתי עובר היו מעירים הערות נבזיות".

כשנתבקש לפרט על אופי ההערות, שחזר ציפר אירוע קשה שחווה בנוכחות רעייתו: "הערות על שרה, כאילו אני עושה לה כל מיני דברים לא יפים. ממש גסויות. באחת הפעמים אשתי הייתה איתי, ומהחדר, אני לא רוצה לנקוב בשמות, התחילו לזרוק לי הערות. אישתי הייתה בשוק שאני סופג את זה. אמרתי לה: 'כן, התרגלתי'".