אחד ממנהיגי המחאה מהמר: "נתניהו יפסיד ויברח לארה"ב"

משה רדמן אבוטבול תקף היום (רביעי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את שר הכלכלה ניר ברקת ואת חברי הליכוד. ברקע הסערה סביב ברקת, רדמן אמר כי הוא שמח לראות את הביקורת המופנית כלפיו וכלפי חבריו למפלגה.

״חייב לומר שאני שמח ממש לראות את העליהום שעושים לניר ברקת ובכלל כל חברי וחברות הליכוד שהסכימו להיות שפוטים עלובים של נתניהו במשך שנים״, כתב רדמן.

לדבריו, חברי הליכוד אפשרו לנתניהו לפעול במשך שנים מבלי להתנגד לו. הוא טען כי הם "נתנו לו לפרק את המדינה ולמכור אותה לעסקנים חרדים ולכהניסטים תומכי טרור״, והוסיף כי הם אפשרו לו ״להפוך את הליכוד לסניף של כהנא חי פינת חסידות גור״.

רדמן הבהיר כי מבחינתו, המתקפה הנוכחית על בכירים בליכוד היא תוצאה של בחירותיהם הפוליטיות. ״מגיע לכם״, כתב, לפני שהציג את התחזית שלו לתוצאות הבחירות ולעתידה של המפלגה.

״אני אתן לכם ספויילר, נתניהו יפסיד ואחר כך יברח מכאן לארה״ב עם המטורפקה והילדים ואתם תישארו כאן בישראל, בלי ליכוד שיתפרק לרסיסים, בלי ג׳ובים ומכרזים לתת, לבד״, כתב רדמן.

בהמשך טען כי לאחר שנתניהו יעזוב, חברי הליכוד יישארו להתמודד עם חלקם במהלכי הממשלה. לדבריו, ״הדבר היחיד שישאר איתכם זה ההשפלה והבושה על זה שהייתם חלק מממשלה שהביאה עלינו מלחמת שולל של 3 שנים״.

רדמן חתם את דבריו בטענה כי בתקופת המלחמה היו ״למעלה מ-2200 נרצחים ונופלים״, וכי הממשלה ״כמעט פירקה את ישראל״. דבריו מצטרפים לעימות הפומבי שהתפתח סביב ברקת, לאחר הפרסומים והטענות בנוגע להתנהלותו מול נתניהו.