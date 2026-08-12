בזמן הפקת הסרט: הכוכבת הראשית פורשת מ"יומני הנסיכה 3"

ג'ולי אנדרוז אישרה סופית כי היא נפרדת מהמותג המצליח של דיסני, "יומני הנסיכה", ולא תחזור לגלם את תפקידה האייקוני כמלכה קלריס רנלדי בחלק השלישי והמצופה של הסדרה, לצדה של אן הלת'אוויי.

בסדרת ראיונות חדשים, הבהירה השחקנית המוערכת כי החליטה לוותר על ההצעה לקחת חלק בסרט ההמשך. "אני לא הולכת להיות בזה", אמרה אנדרוז בראיון לאתר Today.com. "אני חושבת שהסיפור מעט שונה, ואני לא ממש בטוחה איך הם מתמודדים עם זה. אבל זה כבר מאוחר מדי עבורי לעשות את זה. הסיפור צריך להמשיך עם הנסיכה מיה – זה הסיפור שלה, לא באמת שלי."

בראיון נוסף למגזין InStyle הסבירה אנדרוז את סיבת פרישתה מהפרויקט: "אני חושבת שאני בפנסיה, זה התיאור הכי מדויק. הצוות הקריאטיבי שאל אותי לאורך כל השנה שעברה אם אהיה מעוניינת. היה מאוד מאוד קשה לומר 'לא', אבל עשיתי את זה כי הרגשתי שהייתה לי דרך נפלאה, והסרט הזה יפרח מצוין גם בלי שסבתא תיכנס לשם בגיל שלי."

אנדרוז סיכמה את תחושותיה בראיון ל-Access Hollywood בצורה כנה במיוחד: "אני חושבת שכולנו יודעים שזה כנראה לא הולך להיות אפשרי. דיברו על זה זמן קצר אחרי שהסרט השני יצא, אבל כמה שנים עברו מאז? אני מבוגרת בהרבה, והנסיכה – או המלכה – מבוגרת בהרבה גם כן. אני לא בטוחה לאן זה עוד יכול להתפתח."