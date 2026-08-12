הרב יצחק יוסף באמירה חריגה: "אל תצביעו לש"ס"

הרב יצחק יוסף ( אוליביה פיטוסי/פלאש90 )

סערה בש"ס ובגוש הימין: הרב הראשי לשעבר וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, ביקש מתלמידיו וממקורביו שלא להצביע לש"ס בבחירות הקרובות וסבור כי על החרדים לפעול להפלת גוש הימין - כך מפרסם הבוקר (רביעי) אהרן רבינוביץ' ב"הארץ", בהתבסס על שיחות עם תלמידי הרב ומקורות בש"ס.

אחת ההתבטאויות הבולטות ביותר בדיווח נוגעת דווקא לציונות הדתית. תלמידו של הרב יוסף סיפר כי שמע ממנו עמדה חריפה שלפיה נתניהו והציונות הדתית אינם אוהבים את הציבור החרדי, בעוד השמאל, לשיטתו, מכבד את הדת ומעוניין בעיקר בשלטון - ולכן ניתן לעבוד איתו. לפי הדיווח, הרב יוסף סבור כי לאחר הכישלון בהעברת הסדר שייתן מענה לבני הישיבות, אין עוד תועלת מבחינת החרדים בברית האוטומטית עם הימין. מקור בש"ס ששוחח עם "הארץ" תיאר עמדה שלפיה דווקא ממשלה שאינה ממשלת ימין עשויה לאפשר להגיע להבנות בסוגיית הגיוס. הקרע עם דרעי מגיע לנקודת רתיחה מאחורי הדברים עומד גם מאבק פנימי חריף בצמרת ש"ס. בין הרב יוסף ליו"ר המפלגה אריה דרעי שורר בתקופה האחרונה מתח משמעותי סביב חוק הגיוס, הנהגת המפלגה והרכב מועצת חכמי התורה. הרב יוסף מצפה כבר תקופה ארוכה להתמנות לנשיא המועצת ודרעי מסרב בתוקף למנותו.

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בנוסף, בסביבתו של הרב יוסף מותחים ביקורת על התחזקותם בצמרת הרוחנית של ש"ס של רבנים המזוהים עם הקו הליטאי, ובראשם הרב אברהם סלים. לטענת גורמים המצוטטים בכתבה, הרב יוסף ותלמידיו רואים בכך התרחקות מדרכה הספרדית המקורית של ש"ס וממורשת אביו, הרב עובדיה יוסף.

הקרע כבר גלש בתקופה האחרונה אל השטח. באירועים של ש"ס נשמעו קריאות קשות נגד דרעי, ולפי "הארץ", תלמידיו של הרב יוסף טוענים כי המחאה נגד יו"ר ש"ס נעשתה בידיעתו ובהסכמתו של הרב.

לא הפעם הראשונה: המחמאות לאיזנקוט

הפרסום משתלב בהתבטאויות קודמות של הרב יוסף ביחס לגוש הפוליטי. בחודש שעבר הוא התייחס בפומבי לראש הממשלה בנימין נתניהו ולגדי איזנקוט, ובהמשך דווח בגלי צה"ל כי הרב דיבר בחיוב על האפשרות לתמוך באיזנקוט לראשות הממשלה ואף הביע תקווה שיהדות התורה תצטרף למהלך.

אם הדברים שפורסמו הבוקר אכן משקפים את עמדתו, מדובר בעימות שחורג בהרבה מהיחסים האישיים בין הרב יוסף לדרעי: זו קריאת תיגר על הברית הפוליטית ארוכת השנים שבין ש"ס לימין ובפרט על היחסים עם הציבור הציוני־דתי, שאותו, לפי העדות שפורסמה, כלל הרב יוסף יחד עם נתניהו בין מי ש"שונאים אותנו".

מטעמו של הרב יצחק יוסף נמסרה ל"הארץ" הכחשה נחרצת: "לא היה ולא נברא". עוד נטען כי גורמים מתוך הבית מפיצים דברים כוזבים בשמו במטרה ליצור פילוג.

גם בש"ס דחו את הפרסום והביעו מחאה על הפגיעה בכבודו של הרב. במפלגה טענו כי הרב יוסף הביע פעם אחר פעם תמיכה ברורה בש"ס, והדגישו כי התנועה מחויבת לגוש הימין ותפעל נגד הקמת ממשלת שמאל.