לוין בהקלטה: "לא נצטרך רפורמה, אתם פשוט תיכחדו"

שר המשפטים יריב לוין הוקלט בשיחה סגורה עם פעילי הליכוד כשהוא חושף את תוכניתו לשנות את הרכב בית המשפט העליון בקדנציה הבאה. ההקלטות נחשפו היום (רביעי) בפרסום ראשון של יערה שפירא בכאן חדשות ברשת ב׳.

לוין סיפר לפעילים על שיחה שקיים לפני כשנה וחצי עם אחד משופטי בית המשפט העליון. לדבריו, השופט הבהיר לו כי אם ימשיך להתעקש על מינויים של ד״ר אביעד בקשי וד״ר רפי ביטון, השופטים ימתינו עד שיכהן שר משפטים אחר.

״ואני אמרתי לו ואני אומר לשופטים כל הזמן: אני מאמין שאנחנו ננצח. אנחנו נחכה לקדנציה הבאה״, נשמע לוין אומר בהקלטה.

שר המשפטים הסביר כי תוכניתו נשענת על פרישתם הצפויה של חלק ניכר משופטי העליון במהלך כהונת הממשלה הבאה. לדבריו, השינוי בהרכב בית המשפט יאפשר לקדם שורת מינויים ללא צורך בהשלמת הרפורמה המשפטית במתכונתה הנוכחית.