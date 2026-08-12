לוין בהקלטה: "לא נצטרך רפורמה, אתם פשוט תיכחדו"

שר המשפטים יריב לוין הוקלט בשיחה סגורה עם פעילי הליכוד כשהוא חושף את תוכניתו לשנות את הרכב בית המשפט העליון בקדנציה הבאה. ההקלטות נחשפו היום (רביעי) בפרסום ראשון של יערה שפירא בכאן חדשות ברשת ב׳.
לוין סיפר לפעילים על שיחה שקיים לפני כשנה וחצי עם אחד משופטי בית המשפט העליון. לדבריו, השופט הבהיר לו כי אם ימשיך להתעקש על מינויים של ד״ר אביעד בקשי וד״ר רפי ביטון, השופטים ימתינו עד שיכהן שר משפטים אחר.
״ואני אמרתי לו ואני אומר לשופטים כל הזמן: אני מאמין שאנחנו ננצח. אנחנו נחכה לקדנציה הבאה״, נשמע לוין אומר בהקלטה.
שר המשפטים הסביר כי תוכניתו נשענת על פרישתם הצפויה של חלק ניכר משופטי העליון במהלך כהונת הממשלה הבאה. לדבריו, השינוי בהרכב בית המשפט יאפשר לקדם שורת מינויים ללא צורך בהשלמת הרפורמה המשפטית במתכונתה הנוכחית.
״בקדנציה הבאה מתפנים שני שליש משופטי בית המשפט העליון״, אמר לוין. לאחר מכן פנה בדבריו לשופטים והוסיף: ״אנחנו כבר לא נצטרך רפורמה, אתם פשוט תיכחדו, ולא תהיה לכם ברירה״.
לוין אף פירט את אופי המינויים שבכוונתו לקדם: ״אתם תקבלו את ד״ר בקשי וד״ר ביטון, ושורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד״.
במהלך כהונת הממשלה הבאה צפויים לפרוש שישה שופטים נוספים מבית המשפט העליון. לפי הדברים שהוצגו, שר המשפטים הבא עשוי להוביל את מינויים של עשרה שופטים בסך הכול, מספר המהווה כשני שלישים מהרכב בית המשפט.
מההקלטה עולה כי לוין אינו מתכוון לוותר על השלמת השינוי שהוא מבקש להוביל במערכת המשפט, אלא להעביר את המאבק לזירת המינויים. במקום לקדם מחדש את הרפורמה, הוא מבקש להמתין לפרישת השופטים ולמנות תחתיהם שופטים חדשים.
מי שיכחד ראשון זה אתה פסיכופט בלתי נלאה!