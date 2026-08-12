גיא פלג קורא לברקת: תתבע את עמית סגל

גיא פלג ( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאי גיא פלג התייחס הבוקר (רביעי) לטענות שפרסם עמית סגל נגד שר הכלכלה ניר ברקת, וקרא לברקת להגיש נגד הפרשן הפוליטי תביעת דיבה, אם הוא מכחיש כי ניסה להוביל מהלך להחלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

״עמית סגל ממש מפציר בשר ברקת לתבוע אותו״, כתב פלג. לדבריו, חומרת הטענה והעיתוי שבו פורסמה מחייבים את ברקת להגיב באופן ברור: ״הרי עמית כתב, במפורש, שברקת ניסה לבצע פוטש בנתניהו. והעיתוי! עמית חושף זאת ערב הפרמייריז״. פלג פנה ישירות לברקת והדגיש כי היכולת הכלכלית להגיש תביעה אינה אמורה להיות מכשול עבורו. ״ברקת, כסף זה הרי לא הבעיה, עמית מתחנן... או שאולי.....ניסית לבצע פוטש?״, כתב.

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דבריו של פלג מגיעים בעקבות הפרסום החריף של סגל, שטען כי כבר באוקטובר 2023 ניהל ברקת התייעצויות עם יועציו סביב תוכנית להדחת נתניהו ולהחלפתו בראשות הממשלה.

סגל טען כי ברקת ניסה בין אוקטובר 2023 למרץ 2024 להפיל את התקציב, יצא נגד הממשלה מימין ובהמשך איגף אותה משמאל. עוד כתב כי ברקת נפגש עם שרים, חברי כנסת ואנשי תקשורת, והסביר להם מדוע הוא יכול להנהיג את המדינה.

לטענת סגל, בסוף נובמבר 2023 הגיע השר חיים כץ לנתניהו וסיפר לו על המהלך. בעקבות זאת, כך נטען, ראש הממשלה פעל לפירוק ההתארגנות באמצעות שיחות, קידומים ושליחת אחד המעורבים לתפקיד בחו״ל.

גם סגל עצמו חתם את דבריו בקריאה מפורשת לברקת לפנות לבית המשפט. ״אם ברקת מכחיש את מה שנכתב פה, המינימום המתחייב הוא תביעת דיבה ענקית מחר על הבוקר״, כתב.