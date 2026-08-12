מתקפה בליכוד נגד אילן בומבך: ״חוסר ניקיון כפיים שאין כדוגמתו״

הסערה סביב הפריימריז והשריונים בליכוד עולה מדרגה: עו״ד יאיר גבאי, המתמודד בפריימריז במחוז ירושלים והשפלה ומי שהיה מהעותרים נגד האפשרות לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, יוצא הבוקר (רביעי) למתקפה חריפה נגד היועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך.

המתקפה מגיעה לאחר שבית הדין של הליכוד הוציא אתמול צו ביניים שעצר את ההצבעה על שריונו של השר חיים כץ. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת עו״ד אביעד ויסולי, שטען ל״ניגוד עניינים ולתמורה פוליטית״, בין היתר על רקע תפקידו של כץ כיו״ר ועדת החוקה של הליכוד, שהייתה מעורבת בגיבוש מתווה השריונים. בית הדין לא הכריע בטענה, אך קבע כי היא ראויה לבירור והורה לעצור בינתיים את ההצבעה.

גבאי נגד בומבך: ״החלטתי לא להשתתף בקרקס הזה״

בפוסט שפרסם כתב גבאי: ״החלטתי לא להשתתף בקרקס הזה בבית המשפט העליון״, והפנה את עיקר הביקורת לעבר בומבך.

הרקע לדבריו הוא המאבק הקודם סביב משבצות המחוז. לאחר שבית הדין של הליכוד קיבל את העתירות, ובהן עתירת גבאי, וביטל את האפשרות של שרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, ח״כ עפיף עבד פנה לבית המשפט המחוזי נגד ההחלטה. היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אילן בומבך, הצטרף לעמדתו וביקש מבית המשפט להתערב בפסיקת בית הדין. בדיון טען בומבך כי בית הדין חרג מסמכותו ואף מתח ביקורת על ״אקטיביזם שיפוטי״ מצדו.