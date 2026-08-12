מתקפה בליכוד נגד אילן בומבך: ״חוסר ניקיון כפיים שאין כדוגמתו״

הסערה סביב הפריימריז והשריונים בליכוד עולה מדרגה: עו״ד יאיר גבאי, המתמודד בפריימריז במחוז ירושלים והשפלה ומי שהיה מהעותרים נגד האפשרות לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, יוצא הבוקר (רביעי) למתקפה חריפה נגד היועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך.
המתקפה מגיעה לאחר שבית הדין של הליכוד הוציא אתמול צו ביניים שעצר את ההצבעה על שריונו של השר חיים כץ. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירת עו״ד אביעד ויסולי, שטען ל״ניגוד עניינים ולתמורה פוליטית״, בין היתר על רקע תפקידו של כץ כיו״ר ועדת החוקה של הליכוד, שהייתה מעורבת בגיבוש מתווה השריונים. בית הדין לא הכריע בטענה, אך קבע כי היא ראויה לבירור והורה לעצור בינתיים את ההצבעה.
גבאי נגד בומבך: ״החלטתי לא להשתתף בקרקס הזה״
בפוסט שפרסם כתב גבאי: ״החלטתי לא להשתתף בקרקס הזה בבית המשפט העליון״, והפנה את עיקר הביקורת לעבר בומבך.
הרקע לדבריו הוא המאבק הקודם סביב משבצות המחוז. לאחר שבית הדין של הליכוד קיבל את העתירות, ובהן עתירת גבאי, וביטל את האפשרות של שרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות, ח״כ עפיף עבד פנה לבית המשפט המחוזי נגד ההחלטה. היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אילן בומבך, הצטרף לעמדתו וביקש מבית המשפט להתערב בפסיקת בית הדין. בדיון טען בומבך כי בית הדין חרג מסמכותו ואף מתח ביקורת על ״אקטיביזם שיפוטי״ מצדו.
גבאי טוען כי עמדה זו אינה מתיישבת עם התנהלות הליכוד ובומבך בסוגיית השריונים כעת, שבה הנהגת התנועה עצמה נעזרת בבית הדין לצורך הכרעות הנוגעות לרשימה.
״זה גובל לכאורה בחוסר תום לב״, כתב גבאי, והוסיף כי מדובר ב״חוסר ניקיון כפיים שאין כדוגמתו״.
הקרבות המשפטיים משתלטים על הפריימריז
גבאי הדגיש כי הוא עצמו תומך במתן שריונים לראש הממשלה בנימין נתניהו, אך מתנגד להפיכת בתי המשפט לזירת ההכרעה של המאבקים הפנימיים בליכוד.
בינתיים, הקרב על חיים כץ עדיין פתוח. בניגוד לשריונם של גדעון סער וישראל כ״ץ, שבעניינם לא הוציא בית הדין צו ביניים, בעניינו של חיים כץ נקבע כי הטענות מחייבות בירור. עד להחלטה נוספת של בית הדין, ההצבעה על שריונו מעוכבת.
שבוע בלבד לפני הפריימריז, המאבק על רשימת הליכוד כבר מזמן אינו מתנהל רק בין המועמדים והמתפקדים - אלא גם בין בית הדין של התנועה, בתי המשפט והיועצים המשפטיים.
"גובל בחוסר תום לב" - הפגיעה בערכי המנהל התקין דורשת החלפה מיידית של הנהגת השלטון למען העתיד