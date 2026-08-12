חודש אחרי מותו: אחותו של לינדזי גרהאם תתמודד על מושב בסנאט

חודש אחרי מותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גרהאם, אחותו דרלין גרהאם זכתה הלילה (רביעי) בסיבוב הראשון של הפריימריז הרפובליקנים בדרום קרוליינה, והעפילה לסיבוב השני שיתקיים ב-25 באוגוסט. המנצח בסיבוב הבא יתמודד בבחירות הכלליות בנובמבר מול המועמדת הדמוקרטית אנני אנדרוז, כשהזוכה ייבחר כסנאטור של דרום קרוליינה ויחליף את גרהאם.

הפריימריז המיוחדים נערכו אחרי מערכת בחירות מהירה במיוחד, שנקבעה בעקבות מותו של גרהאם. בתום ספירת הקולות נקבע כי דרלין זכתה במקום הראשון עם 32.7 אחוז מהקולות, כשבמקום השני הגיע חבר בית הנבחרים ראלף נורמן עם 24.7 אחוז. השניים יתמודדו בסיבוב השני, לאחר שאף אחד מהם לא השיג מעל 50 אחוז הנדרשים לניצחון.

בנאום ראשון שנשאה אחרי הזכייה דרלין סיפרה כי "החודש האחרון היה אכזרי. אחי מת בדיוק לפני חודש, קברתי את אחי היקר ולא היה לי את הרבה זמן לעכל את זה. לקחתי על עצמי את התפקיד של סנאטורית של ארה"ב, ועברתי את לוח הזמנים האכזרי הזה של הקמפיין. ואני עדיין עומדת. אם זה לא אומר לכם שאני אדם חזק ולוחמת - שום דבר לא יאמר זאת".