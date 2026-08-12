בנט שובר שמאלה: "להחזיר את המעצרים המנהליים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס הבוקר (רביעי) למתיחות ביהודה ושומרון, כשבדבריו קרא להחזיר את המעצרים המנהליים כנגד יהודים.

"יש ביהודה ושומרון 550 אלף ישראלים, רוב עצום שלהם שומרי חוק. הם עושים מילואים ומשלמים מסים - אנשים נורמטיביים שאני מאוד אוהב" אמר בנט בראיון ל-103FM. "יש מיעוט שעובר על החוק, וכלפי מי שעובר על החוק צריך לאכוף את החוק ביד חזקה".

כשנשאל האם הוא תומך בהחזרת המעצרים המנהליים, בנט טען כי "איפה שרלוונטי כן, איפה שלא רלוונטי לא, אני לא פוחד מזה".

המגישה ענת דוידוב שאלה את בנט האם הוא מגדיר את פעולות האלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון בתור טרור יהודי, ובנט השיב בחיוב: "המיעוט הזה, ואני מדגיש - מיעוט, נוקט טרור בוודאי. כשאתה תוקף אזרחים כדי להטיל טרור עליהם, המיעוט הזה עושה טרור. בוודאי. מה זאת אומרת לשרוף בית על יושביו? זה לא יהדות, זה לא ערכי. חוק זה חוק".