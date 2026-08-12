עמית סגל: זו הסיבה שנתניהו לא מדיח את ברקת

הפרשן הפוליטי עמית סגל ממשיך לחשוף פרטים על מערכת היחסים המתוחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר הכלכלה ניר ברקת.

לאחר שטען כי ברקת ניסה לארגן מהלך להחלפת נתניהו במהלך המלחמה, הסביר סגל מדוע למרות האירועים שתיאר, ראש הממשלה לא פיטר אותו מהממשלה.

בתשובה לשאלה מדוע נתניהו לא הדיח את ברקת לאחר שנודע לו על ההתארגנות נגדו, השיב סגל: "שאלה מצוינת".

לדבריו, הסיבה בתקופה שבה התרחשו האירועים הייתה פוליטית-קואליציונית: "כי נתניהו לא הרגיש אז עם שוליים מספיקים לוותר על אצבע בכנסת".

אלא שסגל טוען כי כיום ייתכן שהשיקולים שונים. "היום לדעתי זה בגלל קרן התביעות של ברקת שמממנת גם תביעות של אנשים שקרובים לליבם של אנשים בלשכת נתניהו", כתב.

סגל: חיים כץ חשף את ההתארגנות

הדברים מגיעים בהמשך לחשיפה של סגל על מה שהגדיר כניסיון "פוטש" שהוביל ברקת נגד נתניהו בחודשים שלאחר מתקפת 7 באוקטובר.

לדברי סגל, ההתארגנות החלה כבר באוקטובר 2023, אז קיים ברקת שורה של התייעצויות עם אנשיו במטרה לבחון אפשרות להחליף את נתניהו ולהגיע בעצמו לראשות הממשלה.

מי שהביא את המידע לידיעתו של נתניהו, לטענת סגל, היה השר חיים כץ. "ביום האחרון של נובמבר 2023 מגיע חיים כץ לנתניהו ומספר לו על הפוטש", כתב.

מכאן, לטענתו, החל נתניהו לפעול לפירוק ההתארגנות. "נתניהו מפרק אותו, בין היתר בשיחות תחזוק, קידומים ובשיגור אחד המורדים לתפקיד בחו"ל".