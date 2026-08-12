יצא לעבודה ונורה מטווח אפס: אירוע רצח בשפרעם

זירת רצח (ארכיון) ( תיעוד מבצעי מד"א )

גבר כבן 60 נורה למוות הבוקר (רביעי) בשפרעם. על פי החשד, היורה פתח לעברו באש מטווח קצר בזמן שהיה ברכבו, סמוך לתחנת דלק בעיר.

צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. שוטרי מחוז צפון פתחו בחקירת נסיבות האירוע, ובמשטרה מעריכים בשלב זה כי הרקע לירי פלילי. זהותו של הנרצח מוכרת למשטרה, ובין היתר נבדקת האפשרות שהאירוע קשור לסכסוך מתמשך בין שתי משפחות.

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על פי החשד, הנרצח היה בדרכו לעבודתו כאשר נורה בתוך רכבו. הסכסוך שנבדק כעת כאחד מכיווני החקירה נחשב לאחד מסכסוכי הדמים הקשים בחברה הערבית, ובמהלך שלוש השנים וחצי האחרונות גבה את חייהם של 36 בני אדם.

חובש בכיר במד"א, מוחמד זיאדנה, סיפר על המראות בזירה: "ראינו את הפצוע כשהוא בתוך רכב, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה ועם פציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

הרצח בשפרעם מצטרף לשורת אירועי האלימות הקטלניים בחברה הערבית. מתחילת השנה נרצחו 161 בני אדם בחברה הערבית.