אחרי המתקפות: אורן דוברונסקי מגיב לראשונה לסערה נגדו

אורן דוברונסקי ( הדף הרשמי של בנימין נתניהו )

היזם והמשוריין הטרי לליכוד אורן דוברונסקי, התייחס לשלל הביקורות שקיבל, בעיקר מהצד השמאלי של המפה הפוליטית על החלטתו להצטרף לפוליטיקה.

בפוסט שכתב בפייסבוק נאמר: "תודה רבה לאלפי המברכים. ריגשתם אותי מאוד. אני פה בשביל לבנות ולתקן מה שצריך. ההצלחה שלי תהיה ההצלחה של מדינת ישראל כולה." "אני מקווה שיזמים ואנשי עסקים נוספים יעשו את המהלך שאני עשיתי ויצטרפו גם לפוליטיקה. המדינה הנהדרת שלנו יקרה מאוד ושווה שנילחם עליה." "ולגבי כל המגדפים, אני לא מבין אתכם, הרי כל הזמן מתלוננים פה שיש יותר מידי עסקנים בפוליטיקה, ואז כשכבר מגיע מישהו מצליח מעולם העסקים שעושה הקרבה אישית עצומה, אתם מיד מחפשים איך לצלוב אותו?"

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"אם ככה אתם מתייחסים לחדשים, למה בדיוק שאנשים טובים יעשו את ההקרבה הזו בשבילכם ובשביל עתיד ילדיכם פה?"

"זה בסדר, אני מבין שאתם לא מסכימים עם דעותיי אבל דחילק, קצת ממלכתיות. קצת סבלנות, קצת קלאס, למה לא לפרגן גם כשזה לא בצד הפוליטי שלכם?".

לסיום כתב אורן "אל תדאגו, אני מבטיח לכם שעוד יהיו לכם הרבה הזדמנויות לא להסכים איתי. (ואולי גם להתנצל)".