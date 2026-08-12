טראמפ: "אני האחרון שיסמוך על האיראנים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) למגעים מול איראן ולמצב במצר הורמוז, והצהיר כי ארצות הברית נמצאת בעמדת יתרון משמעותית באזור.

בשיחה עם עיתונאים מחוץ למטוסו אמר טראמפ: "עם איראן העניינים מתקדמים היטב, פשוט מצוין."

"אנחנו שולטים לחלוטין במצר הורמוז. השליטה בידינו. אף אחד אחר לא שולט בו, רק אנחנו. הצי שלנו בלתי ייאמן, והדברים מתקדמים מצוין עבור המדינה שלנו".

לצד הדברים האופטימיים על ההתפתחויות מול טהרן, הנשיא הדגיש כי הוא אינו נותן אמון בהנהגה האיראנית.

"אני לא סומך על איראן. למה אתם אומרים שאני סומך על איראן? אני האדם האחרון שיסמוך על איראן. הם שיקרו לי שוב ושוב", אמר.

טראמפ מאיים: "הם יחטפו מכה קשה"

בהמשך חזר טראמפ על טענתו כי השליטה במצר הורמוז נמצאת כעת באופן מוחלט בידי ארצות הברית, ואף שיגר אזהרה ישירה לעבר האיראנים במקרה שינסו לשנות את המצב.

"כרגע יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז. להם אין שליטה. לנו יש שליטה מוחלטת. המצר בידינו. ובשלב מסוים, אולי הם יעשו משהו, ואז הם יחטפו מכה קשה. אבל כרגע אנחנו נמצאים בעמדה טובה מאוד".

טראמפ הוסיף כי מעמדה האזורי של איראן השתנה באופן דרמטי: "יש לנו מדינה שבמשך 50 שנה הייתה הבריון של המזרח התיכון. למעשה, 51 שנה אם חושבים על זה, נכון? אנחנו אומרים 47 כבר ארבע שנים. והם כבר לא הבריון של המזרח התיכון".

"אני מקבל הרבה איומים"

הנשיא נשאל גם על הדיווחים שלפיהם במהלך ביקורו בטורקיה הוחלט לשנות ברגע האחרון את סידורי הטיסה שלו.