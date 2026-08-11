אחרי 13 שנות חיפושים: נמצאה סירת הטורפדו הנאצית הנדירה

מימין: הסירה תחת שירות הנאצים משמאל: הסירה כפי שנמצאה ( ויקיפדיה/ רשתות חברתיות )

תגלית יוצאת דופן במעמקי הים היוני: לאחר יותר מעשור של חיפושים, אותרה מול חופי יוון סירת טורפדו גרמנית נדירה מתקופת מלחמת העולם השנייה, ששקעה באזור לפני יותר מ-80 שנה.

כלי השיט, שזוהה כ-LS 6, נמצא בעומק של כ-96 מטרים מצפון לאי לפקדה, באזור שבין לפקדה לפרבזה. למרות הזמן הרב שעבר מאז שטבע, הסירה נמצאה כשהיא שלמה במידה מפתיעה, ופרטים רבים במבנה שלה עדיין ניתנים לזיהוי. החיפוש אחר הסירה החל כבר בשנת 2013. ההיסטוריון הגרמני פטר שנק העביר אז מידע לווסיליס מנטוגיאניס, חבר בצוות הצלילה Marinos AegeanTec, ולפיו באזור עשויה להימצא סירה קטנה ששירתה את הצי הגרמני הנאצי. במשך השנים נבחנו מסמכים היסטוריים, מפות ימיות ורישומים מתקופת המלחמה, עד שהחוקרים הצליחו לצמצם את אזור החיפוש. בסופו של דבר הגיעה המשלחת אל השריד בקרקעית הים וזיהתה אותו כ-LS 6, מסדרת ה-Leichte Schnellboote, שפירוש שמה "סירות מהירות קלות". מדובר בכלי שיט קטן בהרבה מסירות ה-S המוכרות יותר של גרמניה הנאצית, שתוכנן לביצוע משימות תקיפה, ליווי ופעילות באזורים חופיים.

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אורכה של הסירה היה כ-12.5 מטרים, רוחבה כ-3.46 מטרים ומשקלה נע בין כ-11.5 ל-13 טונות. הצוות כלל שבעה אנשי צוות בלבד, והיא הייתה מצוידת בין היתר בשני צינורות טורפדו בקוטר 45 ס"מ ובנשק קל נוסף. כלי השיט מהסדרה נבנו כך שיוכלו להגיע למהירויות גבוהות במיוחד ביחס לגודלם.

ה-LS 6 נכנסה לשירות בשנת 1941 ושימשה בהמשך למשימות ליווי באזור הים האגאי. בספטמבר 1943 היא אבדה באזור יוון. לפי התיעוד ההיסטורי, הסירה טבעה במהלך המלחמה ומאז נותר מיקומה המדויק בגדר תעלומה.

ייחודה של התגלית אינו נובע רק ממצבה. על פי הדיווחים, ה-LS 6 היא ה-Leichte Schnellboot היחידה הידועה כיום שנותרה קיימת, ולכן היא עשויה לספק לחוקרים הזדמנות נדירה ללמוד מקרוב על התכנון, המבנה והטכנולוגיה של כלי השיט הקטנים ששירתו את הצי הגרמני במלחמת העולם השנייה.

אנשי צוות Marinos AegeanTec סיפרו כי הרגע שבו נגלתה צללית כלי השיט במעמקים המחיש עבורם מדוע הקדישו שנים כה רבות לחיפוש. הצוות אף מתכוון לפרסם בהמשך מידע נוסף על הממצאים באתר ועל הראיות ששימשו לזיהוי הסירה.

התגלית מסיימת חיפוש שנמשך כ-13 שנה, ומחזירה אל פני השטח, לפחות מבחינה מחקרית, פרק כמעט נשכח מהמלחמה הימית שהתנהלה באזור הים התיכון לפני יותר משמונה עשורים.