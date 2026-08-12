מחזה חריג במיקונוס: להקת חסידות עצרה למנוחה

האי מיקונוס מוכר בעיקר בזכות החופים, בתי המלון וחיי התיירות הסוערים שלו, אבל השבוע משכה את תשומת הלב דווקא תופעת טבע יוצאת דופן. להקה גדולה של חסידות לבנות הופיעה ברחבי האי היווני ועצרה בו למנוחה במהלך מסע הנדידה שלה.

החסידות נצפו כשהן מפוזרות בשטחים פתוחים, עומדות על חומות האבן האופייניות לאי ונחות על המדרונות הסלעיים. עבור תושבים ומבקרים במיקונוס מדובר במראה נדיר יחסית, שכן האי אינו נחשב לאחד מאתרי העצירה הבולטים המזוהים עם נדידת החסידות.

לפי מומחי טבע וצפרים שצוטטו ב-Greek Reporter, הופעת החסידות קשורה לתחילתה של נדידת הסתיו השנתית. מדי שנה יוצאות אלפי חסידות מאזורי הקינון שלהן באירופה ונעות דרומה לעבר אפריקה, שם הן מבלות את חודשי החורף באזורים חמים שבהם זמינות המזון גבוהה יותר.

המסע הארוך דורש מהעופות מאמץ גופני משמעותי, ולכן נקודות עצירה בדרך חשובות במיוחד. החסידות מנצלות אותן למנוחה ולהתאוששות לפני שהן ממשיכות במסלול הנדידה.

עם זאת, העצירות עלולות גם לחשוף אותן לסכנות. אחת המרכזיות היא תשתיות חשמל. חסידות נמשכות לעיתים לעמוד על עמודים וקווי מתח גבוהים, המספקים להן נקודת תצפית ומקום מנוחה, אך נחיתה לא מוצלחת עלולה לגרום להתחשמלות ולפציעות קשות ואף למוות.

המראה של עשרות החסידות הלבנות על רקע הנוף הכחול והסלעי של הים האגאי הפך במהירות לאטרקציה מקומית נוספת, אך הפעם מדובר באורחות שנשארות רק לזמן קצר. לאחר שיצברו מספיק כוחות, צפויות החסידות להמשיך דרומה בדרכן הארוכה לאפריקה.