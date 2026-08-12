הכרטיסים נחטפו: כך הפך ליקוי החמה לאירוע תעופה אדיר

היום, ב־12 באוגוסט, יתרחש ליקוי חמה מלא שיחצה את גרינלנד, איסלנד, ספרד וחלק קטן מפורטוגל - וחברות תעופה כבר נערכות להפוך את האירוע האסטרונומי לחוויה בגובה אלפי מטרים. טיסות מיוחדות, שיצאו בין היתר מבריסל, ליאז', מדריד ולונדון, ינסו למקם את הנוסעים בדיוק בנתיב הטוטאליות, הרגע שבו הירח מסתיר לחלוטין את השמש.

היתרון הגדול של צפייה מהאוויר הוא שבמקום להיות תלויים בעננות ובמזג האוויר על הקרקע, המטוסים יטוסו מעל מרבית שכבות האטמוספירה ויאפשרו שדה ראייה נקי יחסית. עבור חובבי אסטרונומיה ומדענים, מדובר בהזדמנות לצפות באחת מתופעות הטבע הנדירות והמרשימות ביותר - ממושב החלון.

המשימה המדעית של איבריה

חברת התעופה הספרדית איבריה צפויה להפעיל את אחת הטיסות החריגות ביותר ביום הליקוי. טיסה IB1473, שמספרה נבחר כמחווה לשנת הולדתו של האסטרונום ניקולאוס קופרניקוס, תמריא מנמל התעופה מדריד־בראחס בשעה 18:45 לפי השעון המקומי, במטוס איירבוס A321XLR.

המטוס יתמקם מעל מחוז פלנסיה שבספרד, באזור שבו ניתן יהיה לצפות בליקוי המלא, ולאחר מכן ישוב למדריד. על סיפון הטיסה יהיו מדענים מפרויקט Shelios, בהובלת האסטרונום מיקל סרה־ריקארט מהמכון לאסטרופיזיקה של האיים הקנריים.

החוקרים צפויים להתמקד בחקר הקורונה הסולארית - שכבת האטמוספירה החיצונית של השמש, הנראית היטב בעיקר בזמן ליקוי מלא - וכן לצפות במיקומם של כוכבי הלכת נוגה וכוכב חמה ביחס לשמש. לפי נתונים מאתר Flightradar24, אחד מטייסי הטיסה, חאבייר מאנה פרננדס, הוא בעל רקע באסטרופיזיקה.

באיבריה מתכננים לשדר את האירוע בשידור חי ברשתות החברתיות של החברה, באמצעות קישוריות Starlink המותקנת במטוס.

מבריסל לליאז' - והכול כבר נמכר

גם בבלגיה נרשמה התעניינות גבוהה בטיסות הליקוי. בריסל איירליינס תפעיל טיסה מיוחדת מבריסל בשיתוף מצפה הכוכבים הציבורי Urania ושתי אוניברסיטאות בלגיות. במטוס איירבוס A320 יהיו רק 100 נוסעים, כאשר חלק מהמושבים הסמוכים לחלונות יישארו פנויים כדי לשפר את זווית הצפייה.

מחיר הכרטיס עמד על 299 אירו, וכל המקומות בטיסה כבר אזלו.

במקביל, Urania וחברת ASL Group יארגנו טיסת שכר מנמל התעופה של ליאז' במטוס Embraer ERJ135. בטיסה זו יהיו 30 נוסעים בלבד, במחיר של 799 אירו לאדם - וגם היא כבר מלאה.

בבריטניה מציעה חברת Air Charter Service טיסת צ'ארטר מנמל התעופה לונדון סטנסטד, במחיר של 899 ליש"ט לנוסע. היעד הסופי - ויאדוליד שבספרד, האיים הבלאריים או קפלאוויק שבאיסלנד - ייקבע סמוך למועד ההמראה בהתאם לתנאי מזג האוויר ולסיכויי הראות הטובים ביותר.

נאס"א תרדוף אחרי צל הירח

אל הטיסות המסחריות יצטרף גם מטוס המחקר WB-57 של נאס"א, שיפעל מבסיס בקפלאוויק שבאיסלנד. המטוס צפוי לטוס בגובה של כ־50 אלף רגל מעל צפון האוקיינוס האטלנטי ולרדוף אחרי צלו של הירח.

מאחר שהמטוס מסוגל לנוע במהירות גבוהה מזו של צל הירח על פני הקרקע, החוקרים יוכלו להאריך את משך הזמן שבו ישהו בתוך אזור הליקוי המלא. הזמן הנוסף עשוי לאפשר איסוף נתונים מדויק יותר על הקורונה של השמש - מידע שקשה להשיג מתצפיות קרקעיות.

עבור תושבי רייקיאוויק, מדובר באירוע היסטורי במיוחד: זו צפויה להיות הפעם הראשונה שבה העיר תחווה ליקוי חמה מלא מאז שנת 1433. גם הביקוש לטיסות לאזור כבר מאותת על העניין החריג: לפי נתוני האתר Amadeus, ההזמנות לנמלי תעופה לאורך נתיב הליקוי גבוהות ב־25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעוד שבילבאו נרשמה קפיצה של 366% בביקוש.