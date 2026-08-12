מהגדולות בהיסטוריה: סערות טייפון עוצמתיות מאיימות על אסיה

עונת הטייפונים של 2026 בצפון־מערב האוקיינוס השקט צפויה להיות חריגה בעוצמתה ועלולה להיכנס לרשימת העונות הפעילות ביותר שתועדו, כך על פי תחזית שפרסמה חברת החיזוי הבריטית Tropical Storm Risk.

לפי ההערכה, פעילות הטייפונים בעונה הנוכחית עשויה להיות גבוהה בכ־60% מהממוצע ההיסטורי. החזאים צופים היווצרות של 28 סופות טרופיות, 20 טייפונים ו־13 טייפונים עוצמתיים במיוחד - נתונים שעשויים להציב את 2026 כאחת השנים הסוערות ביותר באזור.

מאחורי התחזית החריגה עומדים כמה גורמים אקלימיים, בהם התחזקות תופעת אל ניניו, היחלשות של רוחות הסחר מעל האוקיינוס השקט הצפון־מערבי וטמפרטורות ים גבוהות מהממוצע. שילוב התנאים הללו מספק לסופות הטרופיות אנרגיה רבה יותר ומגדיל את הסיכוי להתפתחות מערכות עוצמתיות.

החשש אינו תיאורטי בלבד. טייפון דולפין, שנחשב לחזק ביותר שפגע השנה בסין, הגיע ביום ראשון לחופי העיר טאיג'ואו שבמחוז ג'ג'יאנג, עם רוחות במהירות של עד 151 קמ"ש. הסערה גרמה לשיבושים נרחבים במזרח המדינה, ובשנגחאי בוטלו מאות טיסות בשני נמלי התעופה של העיר.

לפי נתוני קבוצת שדות התעופה של שנגחאי, ביום שני בוטלו יותר מ־900 טיסות - כ־40% מהפעילות המתוכננת - לאחר שכ־1,300 טיסות נוספות בוטלו יום קודם לכן. הרשויות פינו מראש לפחות 760 אלף תושבים באזורים שונים במזרח סין, בעוד רחובות בשנגחאי הוצפו בעקבות הגשמים הכבדים.

דולפין צפוי להמשיך לנוע פנימה, לעבר מחוזות חוביי וחנאן, ולהביא עמו לחות רבה צפונה. בבייג'ינג נערכים לגשמים משמעותיים בין יום שלישי ליום חמישי, לצד אזהרות מפני שיטפונות בזק ומפולות קרקע.

השפעת הטייפון הורגשה גם בהונג קונג, שם נמדדה ביום ראשון טמפרטורה של 36.9 מעלות צלזיוס - היום החם ביותר שנרשם בעיר מאז תחילת המדידות בשנת 1884. לפי הערכות, זרימת האוויר שנוצרה סביב דולפין תרמה לגל החום החריג.

במקביל, גם הוואי נכנסת לכוננות. אזור לחץ נמוך, המכונה Invest 93C, נמצא כ־1,100 מייל מדרום־מזרח לאי הגדול ועלול להתפתח בהמשך השבוע לסופה הטרופית לאלה. מודלים מטאורולוגיים מצביעים על אפשרות שהמערכת תתארגן ותתקרב לאיי הוואי במהלך סוף השבוע, אך מסלולה ועוצמתה עדיין אינם ודאיים.

התרחישים נעים ממסלול שיעבור מצפון לאיים ועד לפגיעה ישירה בהם, בעוד ההערכות לגבי העוצמה נעות בין סופה טרופית להוריקן. מומחים מזהירים כי אל ניניו והמים החמים במרכז האוקיינוס השקט עלולים להפוך את העונה כולה לפעילה ומסוכנת במיוחד - ולאלה עשויה להיות רק תחילתה של תקופה סוערת.