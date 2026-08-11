זינוק של יותר מ־30%: BYD עוקפת את יונדאי 

שוק הרכב החשמלי מחוץ לסין ממשיך להתרחב בקצב מהיר - כשהוא משרטט מחדש את מאזן הכוחות בתעשייה העולמית. במחצית הראשונה של 2026 נמסרו ברחבי העולם, מבלי לחשב את השוק הסיני, כ־4.598 מיליון כלי רכב חשמליים, עלייה של 30.3% לעומת 3.529 מיליון כלי רכב בתקופה המקבילה אשתקד.

הנתונים, שפורסמו על ידי חברת המחקר הדרום־קוריאנית SNE Research, מצביעים על התחזקות ברורה של יצרניות הרכב והסוללות הסיניות מחוץ לשוק הבית שלהן - בעיקר באירופה, בדרום־מזרח אסיה ובאמריקה הלטינית.

במרכז המגמה עומדת BYD, שהצליחה לעקוף את קבוצת יונדאי מוטור ולעלות מהמקום השישי למקום השלישי בדירוג יצרניות הרכב החשמלי מחוץ לסין. החברה הסינית מסרה 497 אלף כלי רכב חשמליים בשווקים בינלאומיים במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה - זינוק של 81.4% לעומת התקופה המקבילה ב־2025.

הצמיחה המהירה של BYD נשענת על הרחבת הנוכחות הגלובלית שלה ועל קצב כניסה גבוה לשווקים חדשים. לפי הנתונים, מכירות כלי הרכב הפרטיים של החברה מעבר לים הסתכמו ב־969 אלף יחידות בשבעת החודשים הראשונים של השנה, נתון המחזק את מעמדה כאחת המתחרות המשמעותיות ביותר מול יצרניות הרכב הוותיקות.

פולקסווגן שמרה על המקום הראשון בדירוג, עם 635 אלף כלי רכב חשמליים שנמכרו מחוץ לסין. טסלה דורגה במקום השני, עם 599 אלף יחידות - עלייה שנתית של 31%, ששמרה על נתח השוק שלה ברמה של 13%. קבוצת יונדאי מוטור, לעומת זאת, צמחה ב־25.9% ל־370 אלף כלי רכב, אך קצב זה היה נמוך מקצב הצמיחה הכולל של השוק ולכן היא ירדה למקום הרביעי.

אירופה מובילה, צפון אמריקה נחלשת

אירופה נותרה השוק הגדול ביותר לרכב חשמלי מחוץ לסין, עם 2.528 מיליון מסירות במחצית הראשונה של השנה - עלייה של 29%. אסיה, ללא סין, הציגה את קצב הצמיחה החד ביותר: עלייה של 75.8% ל־933 אלף כלי רכב.

צפון אמריקה הייתה האזור הגדול היחיד שבו נרשמה ירידה. המכירות באזור הסתכמו ב־681 אלף כלי רכב, ירידה של 20.5%, על רקע פקיעת הטבות המס לרכישת כלי רכב חשמליים בארה״ב.

ב־SNE Research מעריכים כי המאבק על נתחי השוק במחצית השנייה של השנה יוכרע בין היתר לפי המשך ההתאוששות באירופה, משך הפער בתמריצים בצפון אמריקה וקצב הקמת הפעילות המקומית של היצרניות הסיניות בשווקים באסיה.

המסר המרכזי שעולה מהנתונים מוביל למסקנה ברורה: שוק הרכב החשמלי הבינלאומי ממשיך לצמוח, אך מרכז הכובד שלו נע במהירות מיצרניות מערביות וקוריאניות לעבר השחקניות הסיניות.