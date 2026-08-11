'ונדליזם יקר': הציורים של בנקסי בלונדון עלו לתושבים הון

שלוש יצירות של אמן הרחוב בנקסי ברחבי לונדון עלו עד כה לרשויות ולמשלמי המסים בבריטניה כמעט 150 אלף ליש״ט - כך עולה מנתונים שפורסמו בעקבות בקשות לחופש מידע בלונדון. העלויות כוללות עבודות ניקוי מורכבות, אבטחה, גידור והוצאות מנהליות, והסכום עשוי עוד לגדול.

ההוצאה המרכזית קשורה לציור קיר שהופיע בספטמבר 2025 על בניין בתי המשפט המלכותיים בלונדון. היצירה הציגה שופט חובש פאה המכה מפגין בפטיש. משרד המשפטים הבריטי כבר הוציא יותר מ־85 אלף ליש״ט על הטיפול בציור: כ־50 אלף ליש״ט על הסרת צבע וכ־35,300 ליש״ט על שעות נוספות ואבטחה.

אלא שהציור טרם נמחק לחלוטין. הניסיונות הראשונים להסירו באמצעים כימיים לא הצליחו להשיג תוצאה מלאה, וכעת נעזרים קבלנים בטכנולוגיית לייזר כדי להסיר את הצבע מאבני המבנה ההיסטורי, המוגדר כמבנה לשימור בדרגה II. אם גם השיטה הזו לא תספק מענה, ייתכן שהרשויות ייאלצו לבחור בפתרון אחר - ועד כדי החלפת האבנים שעל גבן צויר הציור.

במקביל, הוגשה בקשה להתקנת מעקות לאורך הקיר שבו הופיעה היצירה, מהלך שעלותו עדיין לא פורסמה ועשוי להוסיף לחשבון הציבורי.

גם יצירה נוספת של בנקסי, שהוצבה באפריל בווטרלו פלייס הסמוך לכיכר טרפלגר, הובילה להוצאות משמעותיות. הפסל, המתאר אדם הנושא דגל ונראה כמי שצועד בעיוורון מקצה כן, עלה למועצת וסטמינסטר כ־60 אלף ליש״ט. הסכום כלל הצבת מחסומי בטיחות, טיפול מנהלי ושכירת מאבטחים.

המועצה טוענת כי כבעלת הקרקע היא מחזיקה בבעלות על הפסל, ומסרה כי היא בוחנת אפשרויות לטיפול בו בטווח הקצר, הבינוני והארוך.

יצירה שלישית - דגי פיראנה שצוירו על תא שמירה של משטרת הסיטי של לונדון באוגוסט 2024 - עלתה כ־2,200 ליש״ט להסרה. בניגוד לציור בבית המשפט, העבודה הזו נשמרה וצפויה להיות מוצגת במוזיאון לונדון עם פתיחתו מחדש בנובמבר.

העלויות עוררו מחדש את הוויכוח הוותיק סביב עבודותיו של בנקסי: האם מדובר באמנות ציבורית בעלת ערך תרבותי, או בהשחתת רכוש שמטילה נטל על הקופה הציבורית.

שר המשפטים בממשלת הצללים, ניק טימותי, תקף את העלויות ואמר כי “מקומם שעשרות אלפי ליש״ט מכספי משלמי המסים - ואולי יותר - יצטרכו להיות מושקעים בניקוי אחרי בנקסי, שנראה כי הוא מאמין שיש לו זכות להשחית מבני ציבור ללא עונש”.

מן העבר השני, מבקרת האמנות אסטל לאבט טענה כי יצירותיו של בנקסי ממלאות תפקיד ציבורי רחב יותר. “יש אנשים שמבקרים בארמון בקינגהאם, ויש כאלה שמבקרים באמנות של בנקסי”, אמרה. “העבודות שלו מחברות בין אנשים בדרך שפוליטיקה יכולה לפלג”.

משטרת המטרופולין בלונדון אישרה כי החקירה סביב ציור הקיר בבית המשפט המלכותי עדיין פתוחה, אך נכון לעדכון האחרון לא בוצעו מעצרים.