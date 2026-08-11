פרטים חדשים על המהלך להדחת נתניהו בליכוד

נתניהו נגד המנהיג הליטאי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל חשף הערב (שלישי) פרטים חדשים על האופן שבו, לטענתו, סיכל ראש הממשלה בנימין נתניהו את המהלך שהוביל השר ניר ברקת בניסיון להחליפו. לפי סגל, מי שיידע את נתניהו על ההתארגנות היה השר חיים כץ.

״ביום האחרון של נובמבר 2023 מגיע חיים כץ לנתניהו ומספר לו על הפוטש״, כתב סגל. לדבריו, לאחר שנחשף למהלך החל נתניהו לפעול נגדו במספר דרכים: ״נתניהו מפרק אותו, בין היתר בשיחות תחזוק, קידומים ובשיגור אחד המורדים לתפקיד בחו״ל״. סגל טען כי ההתארגנות החלה כבר בחודש אוקטובר 2023, אז קיים ברקת התייעצויות אינטנסיביות עם יועציו. לדבריו, מטרת המהלך הייתה להדיח את נתניהו ולהביא למינויו של ברקת לראשות הממשלה. לטענת סגל, בין אוקטובר 2023 למרץ 2024 ניסה ברקת לפעול נגד הממשלה מכמה כיוונים. הוא טען כי השר ניסה להפיל את התקציב, יצא נגד הממשלה מימין ובהמשך ניסה לאגף אותה משמאל. סגל תיאר את המהלך כ״יקר, מגושם וכושל״. עוד טען הפרשן כי ברקת נפגש בתקופה הזאת עם שרים, חברי כנסת ואנשי תקשורת, וניסה לשכנע אותם כי הוא המתאים להנהיג את המדינה. סגל הדגיש כי הוא עצמו לא השתתף בפגישות הללו.

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״בין לבין נפגש עם שרים, ח״כים ואנשי תקשורת, אני לא אחד מהם, והסביר להם למה רק הוא יכול להושיע את המדינה״, כתב. לאחר מכן הוסיף בעוקצנות: ״המדינה למרבה ההפתעה לא השתכנעה״.

לפי סגל, לאחר שנתניהו הצליח לפרק את המהלך ולאחר שברקת נכשל במאבק מולו, ניסה השר לשפר את מעמדו בקרב מתפקדי הליכוד באמצעות קרן תביעות נגד ערוץ 12. גם הניסיון הזה, לטענתו, לא זכה להצלחה משמעותית.

בסיום דבריו הציב סגל אתגר ישיר בפני ברקת והבהיר כי אם הוא מכחיש את הטענות, עליו לפנות לבית המשפט: ״אם ברקת מכחיש את מה שנכתב פה, המינימום המתחייב הוא תביעת דיבה ענקית מחר על הבוקר״.