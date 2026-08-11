איראן מאיימת: "מיצרי הורמוז יישארו סגורים"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאאי, הצהיר היום (שלישי) כי מיצרי הורמוז לא ייפתחו מחדש עד שארצות הברית תיענה לשורת דרישות שהציבה טהרן.

״המסר של איראן ברור: מיצרי הורמוז לא ייפתחו מחדש עד שארה"ב תסיים את המלחמה והמצור, תשחרר את הנכסים הקפואים של איראן ותסכים להפסקת אש אזורית, כולל בלבנון ובעזה. עד שכל התנאים יקוימו המיצרים יישאר סגורים״, אמר רזאאי.

על פי דבריו, איראן מתנה את פתיחתם המחודשת של המיצרים במילוי כל התנאים שהוצגו ולא רק בחלקם. הדרישה הראשונה שהציג היא סיום המלחמה והמצור מצד ארצות הברית.

לצד זאת, רזאאי דרש את שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים. הוא לא פירט בדבריו מהו היקף הנכסים שאליהם התייחס או כיצד אמור להתבצע שחרורם, אך הציב את הדרישה כאחד התנאים לפתיחתם מחדש של המיצרים.

התנאי הנוסף שהציג מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי הוא הסכמה אמריקנית להפסקת אש אזורית. רזאאי הדגיש כי מבחינת איראן, הפסקת האש צריכה לכלול גם את הזירות בלבנון וברצועת עזה.

בדבריו הבהיר רזאאי כי המיצרים יישארו סגורים כל עוד הדרישות האיראניות לא ימולאו במלואן. בכך קשר בין פתיחתם לבין התפתחויות במספר זירות ולצעדים מדיניים וכלכליים מצד ארצות הברית.