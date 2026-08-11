אירופה אדומה: הפועל באר שבע בפלייאוף האלופות

חזרו למקום הראשון. הפועל באר שבע ( דני מרון/פלאש90 )

פועל באר שבע רשמה הערב (שלישי) הישג אירופי גדול, לאחר שניצחה 0:2 את הכוכב האדום בלגרד במשחק הגומלין של הסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות. הקבוצה מבירת הנגב השלימה 0:3 בסיכום שני המשחקים והבטיחה את מקומה בפלייאוף.

באר שבע הגיעה לבלגרד כשהיא מחזיקה ביתרון של שער אחד מהמפגש הראשון. המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, תוצאה שהותירה את הכרטיס לשלב הבא בידיה של הקבוצה הישראלית, אך ההכרעה הגיעה במחצית השנייה. בדקה ה־61 איגור זלאטנוביץ׳ מצא את הרשת והעלה את באר שבע ליתרון 0:1. השער הגדיל את היתרון של הקבוצה מבירת הנגב ל־0:2 בסיכום שני המשחקים והציב את הכוכב האדום בפני משימה קשה. בדקה ה־79 הגיע השער השני. ג׳בון איסט כבש לאחר בישול של אליאל פרץ, קבע 0:2 בבלגרד וסגר למעשה את ההתמודדות. בעקבות השער עלה היתרון המצטבר של באר שבע ל־0:3.

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הקבוצה הישראלית שמרה על התוצאה עד לשריקת הסיום והשלימה שני ניצחונות מול היריבה הסרבית. באר שבע סיימה את הסיבוב השלישי עם שלושה שערי זכות וללא שער חובה בשני המפגשים.

זלאטנוביץ׳ ואיסט היו חתומים על השערים במשחק הגומלין, בעוד אליאל פרץ היה אחראי לבישול שהוביל לשער השני. באר שבע לא הסתפקה בשמירה על היתרון מהמשחק הראשון, ניצחה גם בבלגרד והבטיחה את ההעפלה בצורה משכנעת.

לאחר שעברה את הסיבוב השלישי, הפועל באר שבע תמשיך לפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, כשהיא רחוקה צמד משחקים נוסף מהכרטיס לשלב הליגה של המפעל.