עליזה בלוך מצטרפת לארדן: "להפסיק לדבר עם העסקנים"

ראש עיריית בית שמש לשעבר, ד״ר עליזה בלוך, הכריזה הערב (שלישי) על הצטרפותה למפלגת הימין החדשה ״האחדות״, בראשות גלעד ארדן. באירוע, שבו השתתף גם יו״ר הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין, נחשף לראשונה שמה של המפלגה.

בלוך הקדישה חלק מרכזי מדבריה לסוגיית גיוס החרדים וקראה לשנות את דרך ההתמודדות עמה. ״גיוס חרדים צריך להפסיק להיות סיסמא, אלא תוכנית עבודה אמיתית של שילוב, של לקיחת אחריות. צריך להפסיק לדבר עם העסקנים, צריך להפסיק להסתכל על האינטרס הפוליטי הצר, צריך לדבר ישירות עם הפרט״, אמרה.

לדבריה, ״כל אזרח בישראל הוא אחראי באופן ישיר לקשר, ולזכויות והחובות שלו למדינה״. בלוך הבהירה כי היא רואה בשירות בצה״ל זכות וחובה, אך במקביל מייחסת חשיבות ללימוד התורה: ״אני רואה ערך גדול בלימוד התורה ואני לא רוצה להעמיד את שני הערכים האלו במאבק״.

בלוך הסבירה כי בחרה להכריז על הצטרפותה דווקא בבית שמש, העיר שבראשה עמדה. לדבריה, בעיר למדה ״שאפשר לחיות יחד גם כשלא מסכימים, שאפשר לנהל מחלוקות בלי לפרק את הבית, ושאחריות היא קודם כל היכולת לעבוד למען הציבור גם כשאף צד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה״.

יו״ר המפלגה גלעד ארדן בירך על הצטרפותה ואמר: ״אנחנו רוצים שמדינת ישראל תיראה כמו בית שמש בתקופתה של עליזה: אנשים שאולי לא מסכימים על הכול, אבל מבינים שיש להם מדינה אחת לנהל״.

ארדן הוסיף כי בלוך מביאה עמה ״ניסיון, אומץ ויכולת להוביל שינוי אמיתי״, ואמר: ״תודה שאת מוכיחה שאפשר אחרת. שאפשר לעבוד יחד. שאפשר לחבר. שאפשר להנהיג בלי לפחד ממחלוקת״.

יולי אדלשטיין הצהיר כי המפלגה בונה ״נבחרת מנצחת שתכפה אחדות ותוביל להכרעה בבחירות הקרובות״. לדבריו, רק ממשלה ציונית רחבה, ללא סיעות שאינן ציוניות וללא סיעות קיצוניות, תוכל לזכות בלגיטימציה ציבורית ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בפני ישראל.