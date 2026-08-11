עמית סגל מטיל פצצה: הוא ניסה להדיח את נתניהו

הכתב הפוליטי עמית סגל, חשף הערב (שלישי) כי השר ניר ברקת ניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו אחרי ה-7 באוקטובר.

בדבריו כתב סגל: "מדהים שברקת לא משלם שום מחיר בליכוד על ניסיון ההדחה של נתניהו שהוביל וארגן בחודשים שאחרי 7.10. פגישות, שכנועים, תיאומים - יש רבים בליכוד שיכולים לספר מה אמר להם ואיך תכנן להדיח את ראש הממשלה".

דיווח זה הגיע בהמשך לדיווח בחדשות 12, מפי מקורבים של נתניהו אשר טענו כי השיריון של אורן דוברונסקי, על תקן ההייטקיסט, נועד להחליש את ברקת. הרקע לכך - החשד בסביבת נתניהו שברקת היה ממובילי ניסיון הפוטש נגד נתניהו אחרי 7.10.

עוד הוסיף סגל, לא רבים יודעים אבל מי שגילה על הפוטש וניסה למנוע אותו הוא חיים כץ, שבמקרה שוריין הלילה.

מהליכוד נמסר בתגובה: ״פייק ניוז. הסיבה שראש הממשלה שריין את אורן דוברדנסקי היא היותו יזם הייטק מצליח, פילנתרופ ואיש עסקים מוביל, שיביא מנסיונו העשיר לפיתוח כלכלת ישראל בדגש על מגזר ההייטק וקידום הבינה המלאכותית בישראל״.