שופטי בג"ץ דחו את ההחלטה בעתירת הקלפיות 

בג"ץ דן היום (שלישי) בעתירות שדורשות פתיחת קלפיות לקשישים בבתי אבות ביום הבחירות. העתירה הראשונה היא של 56 אזרחים ותיקים ששוהים בבית אבות, אשר הגישו עתירה נגד הכנסת, ועדת הבחירות המרכזית והיועצת המשפטית בשם הממשלה. עתירה נוספת היא של איגוד העמותות לזקן בישראל ועמותת מרווה.

השופטים קיבלו את הצהרת המדינה כי יוצבו קלפיות נגישות שייתנו מענה לקשישים - במקום הקלפיות שיוסרו - אך ביקשו עדכון בתוך שישה ימים להצגת מתווה מספק.

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת, ואמר כי "זו פעם ראשונה שהכנסת מצמצמת את יכולת הציבור להצביע". עם זאת, השופטת כנפי שטייניץ והשופט גרוסקופף תהו על יכולתו של בג"ץ להתערב בנושא.