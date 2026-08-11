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משפט ופלילים

שופטי בג"ץ דחו את ההחלטה בעתירת הקלפיות 

שופטי בג"ץ העבירו ביקורת על החלטת הממשלה שלא להציב קלפיות בבתי אבות לא סיעודיים בבחירות הקרובות. עם זאת הם קיבלו את עמדת המדינה כי יוצבו קלפיות נגישות אחרות שייתנו מענה לקשישים

21:14
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בג"ץ אילוסטרציה (יונתן זינדל, פלאש 90)

בג"ץ דן היום (שלישי) בעתירות שדורשות פתיחת קלפיות לקשישים בבתי אבות ביום הבחירות. העתירה הראשונה היא של 56 אזרחים ותיקים ששוהים בבית אבות, אשר הגישו עתירה נגד הכנסת, ועדת הבחירות המרכזית והיועצת המשפטית בשם הממשלה. עתירה נוספת היא של איגוד העמותות לזקן בישראל ועמותת מרווה. 

השופטים קיבלו את הצהרת המדינה כי יוצבו קלפיות נגישות שייתנו מענה לקשישים - במקום הקלפיות שיוסרו - אך ביקשו עדכון בתוך שישה ימים להצגת מתווה מספק.

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת, ואמר כי "זו פעם ראשונה שהכנסת מצמצמת את יכולת הציבור להצביע". עם זאת, השופטת כנפי שטייניץ והשופט גרוסקופף תהו על יכולתו של בג"ץ להתערב בנושא.

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